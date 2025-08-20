El Gobierno echó a Diego Spagnuolo tras el escándalo de los audios filtrados

El Gobierno echó a Diego Spagnuolo tras revelarse audios sobre recaudación ilegal. El escándalo involucra a laboratorios y a jerarcas libertarios.

Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue removido de su cargo tras la difusión de audios en los que admite prácticas de recaudación ilegal en la compra de medicamentos y servicios vinculados a la salud. En las grabaciones, menciona pagos de coimas de una empresa ligada a Martín Menem.

Los registros fueron difundidos en el programa Data Clave, conducido por Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval. Allí se exponen maniobras de intermediarios que pedían dinero a empresas proveedoras a cambio de contratos con el Estado.

El Gobierno removió de su cargo a Diego Spagnuolo La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de la Vocería Presidencial, en X: "Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo", manifestó el organismo.

El Gobierno echó a Diego Spagnuolo Cuenta de X @Voceria_Ar Por otro lado, desde la administración libertaria notificaron que "el Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento".

En los audios, Spagnuolo describe la operatoria: “Van a pedirle guita a los prestadores”, señala, al explicar que laboratorios y farmacéuticas debían pagar un costo extra no oficial para asegurar la firma de convenios y el acceso a servicios esenciales. Según su versión, estos movimientos eran realizados por operadores ajenos a su círculo de confianza.