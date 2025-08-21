Anabel Fernández Sagasti explicó por qué dijo "Unión por la Plata" y apuntó contra Javier Milei

Luego de que la senadora mendocina tuviera ese furcio este jueves en la Cámara Alta, Anabel Fernández Sagasti publicó un descargo en redes sociales.

En el comienzo de la sesión que busca sancionar el financiamiento universitario y de la salud pediátrica, Anabel Fernández Sagasti tuvo la palabra y se le escapó un furcio. En su discurso habló de "Unión por la Plata", y el momento se hizo viral.

Uno de los que levantó el video en sus redes sociales fue el vocero presidencial Manuel Adorni. Pero ahora, la senadora hizo un descargo su cuenta de X.

La respuesta de Anabel Fernández Sagasti La mendocina citó el tuit de Adorni y recogió el guante al admitir que su furcio fue "por la plata que Javier Milei le roba a los jubilados, a las personas con discapacidad, al Garrahan, a las universidades, al Conicet y a todos los argentinos".