El veto de Javier Milei a la movilidad jubilatoria y la complicidad del Congreso

El Congreso no logró revertir el veto de Javier Milei a la movilidad jubilatoria, dejando en pie el ajuste fiscal y desatando críticas por complicidad política.

Indignación ante la reciente confirmación del veto de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria.

Quiero expresar mi profunda indignación ante la reciente confirmación del veto de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria. Esta decisión no solo es un golpe devastador para nuestros adultos mayores, sino que también expone una actitud incomprensible por parte de gran parte del Congreso, que decidió apoyar una medida que condena a miles de jubilados a la pobreza.

La justificación de este veto, basada en la necesidad de ajuste fiscal, resulta aún más irresponsable cuando se tiene en cuenta que el propio Gobierno Nacional está operando sin un presupuesto actualizado. Es una contradicción flagrante: se le pide un sacrificio enorme a los más vulnerables, mientras la administración central maneja el dinero público sin una planificación económica clara y transparente. Esta falta de coherencia demuestra una priorización ética inaceptable.

OIP La justificación de este veto, resulta aún más irresponsable. Archivo MDZ. El veto no es solo un recorte económico Afecta directamente el derecho alimentario de quienes dedicaron su vida a construir este país. Se trata de una medida inconstitucional que atenta contra el derecho a una jubilación digna, garantizado por nuestra Constitución.

Es fundamental que la sociedad se dé cuenta de la gravedad de este acto. No podemos permitir que nuestros jubilados sean la variable de ajuste de una política que opera sin planificación ni empatía. La falta de un presupuesto actualizado y la complicidad del Congreso en este veto son muestras de una gestión que le da la espalda a los ciudadanos.

Espero que mi voz, y la de muchos, sirva para generar conciencia y reclamar justicia para nuestros jubilados.