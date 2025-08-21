Piden condenar a Andrea del Boca por fraude al Estado

La Fiscal Federal, Fabiana León, le pidió al Tribunal Oral Número 7 que condene a la actriz Andrea Del Boca a 3 años y medio de prisión por defraudación al Estado en concepto del financiamiento de "Mamá Corazón".

La Fiscal Federal, Fabiana León, le pidió al Tribunal Oral Número 7 que condene a la actriz Andrea Del Boca a 3 años y medio de prisión por considerarla partícipe necesaria del delito de defraudación al Estado por 36 millones de pesos que recibió del Gobierno en concepto de financiamiento de la ficción “Mamá Corazón”, la cual jamás llego a emitirse en Argentina.

El reclamo de la fiscal León fue durante los alegatos finales del juicio que se le sigue junto al exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, de quien reclamó 4 años y medio de prisión por considerarlo autor de la defraudación.

Por qué la fiscal cree que hubo defraudación al Estado en "Mamá Corazón" El financiamiento se llevó adelante bajo el marco de un convenio suscrito entre el Ministerio de Planificación y la Universidad de San Martín. Durante su exposición, la fiscalía, señaló que la productora A+A Group SRL, que representaba la actriz, se quedó con las ganancias por la venta de la tira en el exterior.

De Vido sumó su segundo pedido de condena en menos de una semana, luego que la acusadora reclamara cuatro años y ocho meses de prisión pero en otro juicio también defraudación por la compra de Gas Natural Licuado con sobreprecios.