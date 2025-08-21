El Gobierno nombró al reemplazo de Diego Spagnuolo como nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad

El Gobierno ratificó la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad tras la salida de Diego Spagnuolo y anunció la designación del nuevo interventor, un actual funcionario del Ministerio de Salud.

Alejandro Vilches, el secretario de Gestión Sanitaria que asumió como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad tras la salida de Diego Spagnuolo.

El Gobierno ratificó este jueves la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y nombró como interventor a Alejandro Vilches, actual secretario de Gestión Sanitaria en el Ministerio de Salud. Su designación llegó tras la eyección de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por los supuestos audios filtrados que daban cuenta de pedidos de coimas vinculados directamente con Karina Milei.

La noticia fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien destacó el perfil de Vilches como "médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada". Según contó el portavoz, la primera misión del funcionario será realizar una profunda auditoría en el área.

"Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones", enfatizó Adorni.