El Senado tratará la emergencia pediátrica en el Garrahan y el Financiamiento Universitario
El Senado tratará proyectos aprobados en Diputados vinculados al financiamiento universitario y al Garrahan, además de decretos que la Cámara baja ya rechazó.
El Senado se encamina a una nueva sesión especial para sancionar las leyes de financiamiento del Hospital Garrahan y de las universidades. La oposición ya definió la fecha, será este jueves luego de acordar el temario en la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la titular, Victoria Villarruel.
Este miércoles, los senadores Alejandra Vigo (Unidad Federal), Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y Beatriz Ávila (PJS) le presentaron a Victoria Villarruel, la titular de la Cámara alta, un pedido de "sesión con carácter urgente" para tratar estos temas. Lo cierto es que no fijaron fecha ni horario de la convocatoria y lo dejaron en manos de la vicepresidenta.
Unión por la Patria traccionó el tratamiento en el Senado
Unión por la Patria finalmente alcanzó su objetivo tras la presión del bloque para sesionar este jueves en el Senado. De esta manera, la intención inicial de hacerlo recién la semana próxima quedó atrás, como logró averiguar este medio durante el desarrollo de la sesión.
Los bloques que firmaron el pedido de sesión especial "con carácter urgente" se resistían a seguir una vez más al kirchnerismo. "No queremos que nos lleven de las narices a una sesión autoconvocada con una agenda que es de todos", señaló a MDZ una fuente parlamentaria que trabajó en ese pedido de sesión.