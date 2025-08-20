Victoria Villarruel contra las cuerdas: la oposición empuja una sesión en el Senado por el Hospital Garrahan

Victoria Villarruel debe convocar a una reunión de Labor Parlamentaria en el Senado para definir la fecha de sesión.

El Senado se encamina a una nueva sesión especial para sancionar las leyes de financiamiento del Hospital Garrahan y de las universidades. Sin embargo, la oposición aún no define la fecha y debe acordarla con Victoria Villarruel, mientras el Gobierno quiere ganar tiempo para no sumar una nueva derrota parlamentaria.

Este miércoles, los senadores Alejandra Vigo (Unidad Federal), Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y Beatriz Ávila (PJS) le presentaron a Victoria Villarruel, la titular de la Cámara alta, un pedido de "sesión con carácter urgente" para tratar estos temas. Lo cierto es que no fijaron fecha ni horario de la convocatoria y lo dejaron en manos de la vicepresidenta.

Por su parte, Unión por la Patria quiere sesionar directamente este jueves en el Senado. Para esto, barajan la posibilidad de autoconvocar nuevamente una sesión, sin la necesidad de que Victoria Villarruel convoque.

Los bloques que firmaron el pedido de sesión especial "con carácter urgente" se resisten a seguir una vez más al kirchnerismo. "No queremos que nos lleven de las narices a una sesión autoconvocada con una agenda que es de todos", señaló a MDZ una fuente parlamentaria que trabajó en ese pedido de sesión.

Sesión en el Senado: cuándo sería la convocatoria En ese contexto, se espera una reunión de Labor Parlamentaria en el Senado, donde los jefes de los distintos bloques definan un día para sesionar la semana que viene, que no será una semana más en medio de la campaña y de la elección del domingo 31 de agosto en Corrientes.