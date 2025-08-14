La vicepresidenta Victoria Villarruel saludó a las mujeres policías en su día

La vicepresidenta Victoria Villarruel destacó la labor de las mujeres policías que patrullan las calles y recordó a las caídas en servicio.

Victoria Villarruel hizo una mención especial a las mujeres policías que murieron durante su servicio.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, compartió un mensaje en la red social X para conmemorar el Día de la Mujer Policía, en el que rindió homenaje tanto a las agentes en actividad como a aquellas que perdieron la vida en cumplimiento del deber.

“Hoy saludo a todas las mujeres policías. A las que patrullan nuestras calles y protegen a nuestra gente con coraje y entrega”, escribió la presidenta del Senado en su publicación.

Villarruel hizo una mención especial a las uniformadas que murieron durante su servicio: “Especialmente, a las que cayeron en cumplimiento del deber, cuyo sacrificio permanecerá vivo en la memoria de la Patria”.

En su mensaje, la funcionaria resaltó el rol de estas trabajadoras en la seguridad pública: “Ser mujer policía es servir con valentía, disciplina y amor por la Nación. Es estar dispuesta a enfrentar el peligro para defender la vida y la libertad de los demás”.

El posteo concluyó con un reconocimiento a la tarea diaria de las agentes: “Honor y gratitud eternos a nuestras mujeres policías”.