La Libertad Avanza anunció, en medio del escándalo, que se baja un candidato a concejal en Escobar

La pregunta que siempre se hace la gente es sobre quién hace el casting de candidatos en las diferentes fuerzas políticas. En La Libertad Avanza hay toda serie de variantes, y las sospechas son siempre parecidas. Pero ahora apareció un viejo puntero barrial que en sus ratos libres le enviaba mensajes sugerentes a una menor.

El candidato a concejal de La Libertad Avanza de Escobar , Sergio Roberto Álvarez , oriundo de Maquinista Savio, fue imputado por el delito de Grooming por haber acosado a una menor de 14 años y por eso fue obligado a renunciar a la lista, acto con el que cumplió sin discutir, a pesar que los cargos que se le imputan son gravísimos.

Álvarez, según dejaron trascender desde las cercanías del candidato a primer concejal de La Libertad Avanza de Escobar, Eduardo Gianfrancesco, trató de desprenderse de la acusación aduciendo que cuando se enteró que la niña con la que tenía un intercambio subido de tono a través de wats app tenía catorce años, él terminó la conversación.

El más bajo es Alvarez, ex candidato a concejal de La Libertad Avanza de Escobar en una típica foto con el referente local, Gianfrancesco

El excandidato, que iba en séptimo lugar en la lista de La Libertad Avanza, es el típico puntero político barrial que, por provenir de donde proviene, no podía ser otra cosa que peronista. Maquinista Savio es el barrio más proclive al peronismo de todo Escobar y es el lugar donde vivió muchísimos años un histórico como Oraldo Britos.

Actualmente Álvarez, imputado por grooming, trabajaba como asesor del bloque libertario del Concejo Deliberante de Escobar, de donde también le pidieron que se retirara hasta que su situación se aclare.

La investigación estuvo a cargo de las fuerzas especiales encargadas en cibercrimen junto con la Fiscalía de Delitos Complejos N1 de Campana, desde donde confirmaron que en la IPP 004759/25 tiene como imputado a Sergio Roberto Alvarez.

La investigación había comenzado hace algunos meses a raíz de la denuncia de la madre de la niña. Al parecer no era a la única adolescente que le enviaba chats insistentes, pero en el caso puntual de esta menor directamente le decía más que impropias entre un adulto y una preadolescente.

Increíblemente, quienes armaron la lista de Escobar desde La Libertad Avanza no tomaron en cuenta los diferentes rumbos tomados por el ahora imputado por grooming en el pasado y las relaciones con el dudoso “padre Andy”, obispo de una supuesta Iglesia Apostólica No Romana con asiento en el límite entre Savio y Matheu, ambas localidades ubicadas en el extremo oeste de Escobar, una por la ruta 26 y la otra por la 25.

El ”Padre Andy” fue uno de los más fieles seguidores de Carlos Menem y quienes pasaron por la quinta de Don Torcuato, donde el ex presidente estuvo detenido por la causa de la venta de armas a Ecuador y la voladura de Río Tercero. Muchos de los que pasaron por ahí aún lo recuerdan por su encendida oratoria. Alvarez, casualidad del destino o no, era parte fundamental de la agrupación libertaria La Carlos Menem”, con la cual Karina Milei reclutó candidatos en toda la provincia además de lo que formalmente hacía Sebastián Pareja.

Mucho más dudosa a este caso fue la falsa denuncia mediática que tiene que soportar el noveno candidato a diputado provincial por la Tercera Sección Electoral bonaerense, Federico Bojanovich, de La Libertad Avanza, a quien desde las cercanías de la Municipalidad de Ensenada le han empezado a disparar por una vieja denuncia por violencia de género.

El año pasado, Bojanovich tuvo un entredicho muy fuerte con su ex pareja María Victoria Bossi y ella lo había denunciado pero, cuando fue requerida por la fiscalía para que confirme el episodio, ella desistió de hacerlo.