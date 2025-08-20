Lilia Lemoine cruzó a Marcela Pagano y a los libertarios rebeldes: "El bloque debería llamarse Manliba"
En medio del debate por los vetos, Lilia Lemoine criticó a Marcela Pagano y a los libertarios rebeldes que rompieron La Libertad Avanza y los bautizó con un irónico apodo.
Tras la ruptura del bloque de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine salió a cruzar con los tapones de punta a su par Marcela Pagano y el resto de los libertarios disidentes. La diputada allegada a Javier Milei no les dejó pasar la maniobra y les inventó un irónico apodo: "Manliba".
Afilada, la legisladora libertaria publicó una selfie con sus compañeros de banca María Celeste Ponce, María Cecilia Ibáñez y Carlos Zapata, junto a un picante mensaje.
"Acá, discutiendo el verdadero nombre que debería tener el bloque que se la llevó a Pagano", comenzó Leomine. Y disparó con ironía: "'Manliba', porque se lleva la basura". El apodo alude a la vieja empresa que se dedicó a la recolección de basura hasta fines de los años noventa.
Ruptura en el bloque de La Libertad Avanza
Este miércoles, el Gobierno nacional sufrió otro golpe parlamentario luego de que tres de sus diputados nacionales, Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro y Gerardo González, abandonaran el espacio y fundaran uno nuevo llamado “Coherencia”.
Al pequeño grupo de libertarios disidentes se sumó su excompañera de banca Lourdes Arrieta, que abandonó el bloque a mediados del año pasado luego del escándalo de la visita a los genocidas en el penal de Ezeiza.
La rápida reacción de Lemoine responde a una rivalidad de larga data entre ella y Pagano, con quien se cruzó en reiteradas ocasiones. Uno de los últimos conflictos se desató cuando la periodista puso su voto para habilitar el debate sobre el veto a la emergencia en discapacidad, que generó el repudio del núcleo duro libertario.
Este miércoles Pagano redobló la apuesta al votar en contra del veto y a favor de sostener la ley de emergencia en discapacidad, y formalizó así su pase a la nueva bancada liberal junto a González y D’Alessandro.