Lilia Lemoine cruzó a Marcela Pagano y a los libertarios rebeldes: "El bloque debería llamarse Manliba"

Tras la ruptura del bloque de La Libertad Avanza , Lilia Lemoine salió a cruzar con los tapones de punta a su par Marcela Pagano y el resto de los libertarios disidentes. La diputada allegada a Javier Milei no les dejó pasar la maniobra y les inventó un irónico apodo: "Manliba".

Afilada, la legisladora libertaria publicó una selfie con sus compañeros de banca María Celeste Ponce, María Cecilia Ibáñez y Carlos Zapata, junto a un picante mensaje.

"Acá, discutiendo el verdadero nombre que debería tener el bloque que se la llevó a Pagano", comenzó Leomine. Y disparó con ironía: "'Manliba', porque se lleva la basura". El apodo alude a la vieja empresa que se dedicó a la recolección de basura hasta fines de los años noventa.

Este miércoles, el Gobierno nacional sufrió otro golpe parlamentario luego de que tres de sus diputados nacionales, Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro y Gerardo González, abandonaran el espacio y fundaran uno nuevo llamado “Coherencia”.

Al pequeño grupo de libertarios disidentes se sumó su excompañera de banca Lourdes Arrieta, que abandonó el bloque a mediados del año pasado luego del escándalo de la visita a los genocidas en el penal de Ezeiza.

La rápida reacción de Lemoine responde a una rivalidad de larga data entre ella y Pagano, con quien se cruzó en reiteradas ocasiones. Uno de los últimos conflictos se desató cuando la periodista puso su voto para habilitar el debate sobre el veto a la emergencia en discapacidad, que generó el repudio del núcleo duro libertario.

Este miércoles Pagano redobló la apuesta al votar en contra del veto y a favor de sostener la ley de emergencia en discapacidad, y formalizó así su pase a la nueva bancada liberal junto a González y D’Alessandro.