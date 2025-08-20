Lourdes Arrieta conformará un bloque en Diputados con otros disidentes de La Libertad Avanza

La diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta , quien hasta el momento integraba un monobloque llamado Transformación, comunicó que se alineó a otros tres legisladores para conformar un nuevo bloque en la Cámara baja, con disidentes de La Libertad Avanza .

El espacio se llama Coherencia y será integrado, además de Arrieta, por Marcela Pagano, Carlos D'Alessandro, Gerardo González. La decisión llegó en el marco de la sesión en la que este miércoles Diputado debate un temario sensible para la gestión de Javier Milei, como el acompañamiento al veto a la ley de emergencia en discapacidad -que no fue acompañado- y algunos puntos del Pacto de Mayo.

"Informamos la conformación de un nuevo bloque legislativo en el Congreso de la Nación, integrado por los diputados Marcela Pagano, Carlos D'Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta, que llevará el nombre 'Cooherencia'", comunicó en sus redes sociales la diputada nacional.

"Este espacio comienza a funcionar a partir de hoy, con el compromiso de trabajar unidos, con responsabilidad, manteniendo la #coherencia y recuperando el valor de la palabra como pilar fundamental de la política. Agradecemos a todos el acompañamiento", agregó la sanjuanina que representa a Mendoza.

La medida no es casual y tiene estrecho vínculo con el hecho de que se haya debatido el veto a la ley de discapacidad en el recinto este miércoles. Sucede que tanto Arrieta como D’Alessandro y Pagano facilitaron el quórum para que sea tratado. Luego se ausentaron.

Los motivan diferentes circunstancias. Arrieta ya había roto con el bloque de La Libertad Avanza desde hace tiempo, lo propio había hecho Pagano. El puntano se encuentra molesto con Karina Milei por intervenirle el partido en San Luis. Ya había prometido no acompañar las medidas del Ejecutivo en el Congreso y lo cumplió.

De hecho, Arrieta se mostró crítica de la candidatura de Luis Petri como referente de las Fuerzas del Cielo en la alianza con el radicalismo. En las mismas redes en las que comunicó su medida actual, en ese momento señaló: "Antes de firmar como candidato, desde el Congreso te pedimos explicaciones por el desastre que hiciste con IOSFA, fundiendo la obra social con más de 170 mil millones de pesos de déficit; pediste un préstamos a IAF (Caja de retiros y pensiones del personal de FFAA) por 40 mil millones para saldar la deuda, sabiendo que eso lo pagan los mismos personal de cuadro, voluntarios, personal de gendarmería y sus familias".

Al respecto, agregó: "Te pedimos que gestiones el Ministerio de Defensa en forma eficaz, des explicaciones por haber sacado la reequiparación de los suelos, los viajes con ñoquis a la Antártida, la falta de pago en los salarios de los docentes de colegios militares; las camas del Liceo Militar Gral. Espejo que otorgaste a un hotel para hacer beneficencia con los recursos del Estado y sacar rédito político... Y cómo entregaste el valiosísimo Ministerio de Defensa al Ministerio de Seguridad queriéndola convertir en Secretaría de Guerra".