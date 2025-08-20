La diputada por Mendoza que sorprendió al dar quórum en la sesión especial del Congreso

Los sectores opositores a la gestión de Javier Milei alcanzaron este miércoles quórum en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación para comenzar la sesión especial en donde, entre otros temas, se tratarán los vetos presidenciales a proyectos aprobados como el aumento jubilatorio, la emergencia en discapacidad, la prórroga de la moratoria previsional y la asistencia económica a Bahía Blanca tras las inundaciones de marzo.

Lo que sorprendió a propios y extraños es que, entre algunos libertarios que acompañaron para dar quórum y llegar a los 129 diputados presentes, se destacó la presencia de la legisladora sanjuanina -pero que representa a Mendoza - Lourdes Arrieta .

Exintegrante de La Libertad Avanza, Arrieta fue expulsada del bloque tras el escándalo que fue la visita a represores en la cárcel de Ezeiza y luego diferencias con el presidente de la Cámara, Martín Menem.

En este caso, la legisladora abrió un monobloque llamado Fuerzas del Cielo- Espacio Liberal. En este caso, junto a Carlos D'Alessandro y Marcela Pagano, también libertarios pero enfrentados al oficialismo, contribuyeron a lograr quórum.

De esta forma, arrancó una sesión en la cual no está resuelto si el oficialismo conseguirá el tercio de diputados presentes para consolidar el veto presidencial a estos proyectos.

ROMA NO PAGA TRAIDORES Marcela Pagano, Lourdes Arrieta y Carlos D'alessandro dieron quorum para la sesión que busca voltear los vetos de Milei y destruir el equilibrio fiscal. pic.twitter.com/3NW3uoynLt

Fueron 136 los diputados que dieron el presente en una sesión especial clave. Entre ellos, los que responden a Córdoba, Misiones y Salta. En tanto, la santafesina Melina Caren Giorgi llegó al recinto luego del quórum "por un atraso".

La grieta en La Libertad Avanza también quedó desnuda cuando bajó el diputado por San Luis D’Alessandro, quien enojado con Karina Milei por intervenirle el partido cumplió con su amenaza: no acompañar al Gobierno parlamentariamente.

Como se mencionó, Arrieta, outsider de los libertarios, también bajó a su asiento y cooperó para lograr el quórum. Así también la violeta Pagano, enemistada con el resto de sus compañeros de bloque.

Los diputados por Mendoza en el Congreso

De los legisladores mendocinos, se espera que apoyarán los proyectos mencionados los sectores del peronismo, con Adolfo Bermejo, Liliana Paponet y Martín Aveiro; más el radical Julio Cobos.

En tanto, intentarán defender el veto de Milei los oficialistas Álvaro Martínez, Mercedes Llano y Facundo Correa Llano.

Hay una definición abierta sobre lo que podría ocurrir con los radicales cornejistas Lisandro Nieri y Pamela Verasay, aunque se anticipa que podría volver a aparecer un "guiño" a Javier Milei, teniendo en cuenta la alianza electoral que hay entre el Frente Cambia Mendoza y La Libertad Avanza.

Guerra por el veto en discapacidad: el anuncio de Javier Milei

Con intenciones de evitar una inminente derrota en el Congreso, el Gobierno anunció este miércoles que "está considerando" otorgar un aumento a todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Lo hizo antes de que la Cámara de Diputados trate los vetos de Javier Milei, entre ellos el vinculado a la emergencia en el sector.

Así lo anunció a través de X el vocero Manuel Adorni, una hora antes del inicio de la sesión. "Anunció que va a estudiar una ayuda a las prestaciones. Es la quinta vez que dicen que van a estudiar esto, y yo presenté el proyecto en febrero. El tiempo de estudiar ya ha pasado", criticó Daniel Arroyo, el autor del proyecto original de discapacidad.