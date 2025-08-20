Diputados arranca una maratónica sesión: la oposición confía en salvar jubilaciones y discapacidad

Live Blog Post

Daniel Arroyo contra el Gobierno: "Hay una mezcla de crueldad e ignorancia"

El diputado kirchnerista Daniel Arroyo, promotor de la Ley de Emergencia en Discapacidad, señaló antes de la sesión: "No acceden a las terapias, a los medicamentos, a los traslados. Están a punto de cerrar los hogares, centros de día, no sé qué hay que analizar. 28.000 pesos por mes cobra una persona que trabaja todos los días en un taller protegido, 3.000 por hora la persona que es acompañante terapéutico a 180 días. La Ley organiza esto, el Gobierno debe acompañarla y ponerla en marcha, más que analizar".

"A esta altura creo que hay una mezcla de crueldad e ignorancia, no tienen contacto, no ven ni entienden el drama cotidiano de las personas con discapacidad ni sus familias, no ha habido nadie de la Andis que suba a Rosada y les explique que está complicado", disparó el opositor contra el Gobierno.

Se le consultó también sobre los audios filtrados de Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los cuales habla de un mecanismo de recaudación ilegal -a través de coimas- que involucra directamente a la Secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei, así como a los hermanos Menem. "Mi cabeza hoy está concentrada en rechazar el veto y avanzan con la ley, que el árbol no me tape el bosque", indicó Arroyo.