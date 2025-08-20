Presenta:
La oposición confía en que podrá salvar las leyes de jubilaciones y discapacidad este miércoles.
Diputados arranca una maratónica sesión: la oposición confía en salvar jubilaciones y discapacidad

La oposición lleva la agenda de temas y el oficialismo quiere defender los vetos de Milei.

Victoria Urruspuru

La Cámara de Diputados logró el quórum para dar inicio a una tensa jornada parlamentaria, donde los bloques de la oposición confían en que podrán rechazar los vetos a la emergencia en discapacidad y, quizás, jubilaciones. En el oficialismo estiran las negociaciones para, al menos, poder defender el rechazo a la última de estas leyes, sancionadas el 10 de julio.

Con la presencia de 136 diputados, entre ellos los bloques clave provinciales: cordobeses, misioneros y salteños, se da inicio a una sesión especial cargada de proyectos clave en pleno año electoral.

La sesión de este miércoles, además, será la primera luego del cierre de listas que dejó a varios diputados heridos, un clima que envalentona a los opositores para pasarle facturas a la Casa Rosada por las promesas incumplidas y la falta de acuerdos. El Gobierno sabe que le espera una dura jornada, pero con la diferencia de que esta vez al menos se aseguran la victoria con el veto a la moratoria previsional, que difícilmente obtenga los dos tercios que necesita para hacer caer su veto.

Minuto a minuto de la sesión en Diputados

El quórum que desnudó la grieta en LLA

Fueron 136 los diputados que dieron el presente en una sesión especial clave. Entre ellos, los que responden a Córdoba, Misiones y Salta. En tanto, la santafesina Melina Caren Giorgi llegó al recinto luego del quórum "por un atraso".

La grieta en La Libertad Avanza también quedó desnuda cuando bajó el diputado por San Luis carlos D’Alessandro, quien enojado con Karina Milei por intervenirle el partido cumplió con su amenaza: no acompañar al Gobierno parlamentariamente.

Lourdes Arrieta, outsider de los libertarios, también bajó a su asiento y cooperó para lograr el quórum, el temor de Rosada. Así también la violeta Marcela Pagano, enemistada con el resto de sus compañeros de bloque.

Daniel Arroyo contra el Gobierno: "Hay una mezcla de crueldad e ignorancia"

El diputado kirchnerista Daniel Arroyo, promotor de la Ley de Emergencia en Discapacidad, señaló antes de la sesión: "No acceden a las terapias, a los medicamentos, a los traslados. Están a punto de cerrar los hogares, centros de día, no sé qué hay que analizar. 28.000 pesos por mes cobra una persona que trabaja todos los días en un taller protegido, 3.000 por hora la persona que es acompañante terapéutico a 180 días. La Ley organiza esto, el Gobierno debe acompañarla y ponerla en marcha, más que analizar".

"A esta altura creo que hay una mezcla de crueldad e ignorancia, no tienen contacto, no ven ni entienden el drama cotidiano de las personas con discapacidad ni sus familias, no ha habido nadie de la Andis que suba a Rosada y les explique que está complicado", disparó el opositor contra el Gobierno.

Se le consultó también sobre los audios filtrados de Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los cuales habla de un mecanismo de recaudación ilegal -a través de coimas- que involucra directamente a la Secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei, así como a los hermanos Menem. "Mi cabeza hoy está concentrada en rechazar el veto y avanzan con la ley, que el árbol no me tape el bosque", indicó Arroyo.

Guerra por el veto en discapacidad: el anuncio de Milei

Con intenciones de evitar una inminente derrota en el Congreso, el Gobierno anunció este miércoles que "está considerando" otorgar un aumento a todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Lo hizo antes de que la Cámara de Diputados trate los vetos de Javier Milei, entre ellos el vinculado a la emergencia en el sector.

Así lo anunció a través de X el vocero Manuel Adorni, una hora antes del inicio de la sesión. "Anunció que va a estudiar una ayuda a las prestaciones. Es la quinta vez que dicen que van a estudiar esto, y yo presenté el proyecto en febrero. El tiempo de estudiar ya ha pasado", criticó Daniel Arroyo, el autor del proyecto original de discapacidad.

El Gobierno reúne al Consejo de Mayo en la previa a la sesión

En una semana marcada por los cierres de listas de las elecciones nacionales y una nueva avanzada opositora en el Congreso de la Nación, el Gobierno reunió este miércoles desde las 10 al Consejo de Mayo en la Casa Rosada para discutir reformas en educación y protección de la propiedad privada.

Como en las dos ediciones previas, el encuentro congregó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora radical Carolina Losada; el titular de la UIA, Martín Rapallini; y el líder de la Uocra, Gerardo Martínez.

El diputado del PRO Cristian Ritondo, jefe de su banca, marcó la primera ausencia en lo que va de estos encuentros para participar de la labor parlamentaria de la inminente sesión en la Cámara de Diputados.

El temario de la convocatoria -notificada a los participantes a través del grupo de WhatsApp que integran para informar sobre los próximos pasos e la entidad- incluyó el primer y el cuarto punto del Pacto de Mayo firmado el 9 de julio de 2024 en la Casa de Tucumán: la inviolabilidad de la propiedad privada y la reforma educativa.

