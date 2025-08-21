"El cinismo del Senado": Javier Milei estalló contra la Cámara Alta por el aumento de sueldos

Javier Milei acusó a los senadores de “escupir en la cara de los argentinos” y adelantó que las elecciones legislativas serán un punto de quiebre.

Javier Milei volvió a apuntar con dureza contra el Congreso, esta vez por la decisión del Senado de aprobar un nuevo incremento en sus dietas. El primer mandatario usó cuenta de X para lanzar un mensaje cargado de críticas hacia los legisladores, a quienes acusó de “escupir en la cara de los argentinos”.

“El mismo día que los honorables senadores votan leyes para destruir el programa económico que va a empobrecer a los argentinos, se vuelven a aumentar el sueldo una vez más, como lo han hecho a lo largo de todo el año”, escribió Milei, al calificar la medida como un “acto de cinismo”.

Javier Milei fulminó al Senado por el aumento de sueldos La publicación, que lleva el título “El cinismo del Senado”, advierte además que la situación podría cambiar tras las elecciones legislativas de octubre, en las que el oficialismo espera fortalecer su representación parlamentaria. “Una vergüenza que esperemos que en octubre se va a terminar”, afirmó.

“Los senadores aumentan sus ingresos mientras los argentinos hacen un esfuerzo enorme para salir adelante”, señaló, en línea con sus reiterados cuestionamientos a la “la casta política”.