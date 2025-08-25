Acusan a La Libertad Avanza de tapar carteles del kirchnerismo en la previa a las elecciones bonaerenses
Crece la temperatura de la elección en la provincia de Buenos Aires, con denuncias por tapar carteles.
En la recta final hacia las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, la campaña suma tensión y acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición. En General Pinto, acusaron a militantes de La Libertad Avanza (LLA) de tapar carteles de Fuerza Patria con una bandera que decía “Kirchnerismo nunca más”.
La denuncia llega a horas de que el presidente Javier Milei participe de un acto en la localidad de Junín, en la cuarta sección electoral.
Te Podría Interesar
La imagen la viralizaron desde la campaña de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. "En el día que Javier Milei lleva su campaña a la Cuarta Sección Electoral, visitando Junín, LLA desplegó su campaña sucia en la región", señaló una fuente del peronismo bonaerense.
En la imagen se ve un cartel de la campaña peronista donde está el gobernador Axel Kicillof y abajo una bandera de Valeria Arata, al candidata de Fuerza Patria en la Cuarta Sección Electoral. Pero, encima se una bandera de La Libertad Avanza con el eslogan de campaña "kirchnerismo nunca más".
Javier Milei llega a Junín
Tras postergar su visita la semana pasada por cuestiones climáticas, el presidente Milei llegará este lunes por la tarde al Teatro San Carlos de Junín, donde encabezará un acto de campaña de La Libertad Avanza junto a los candidatos nacionales por la provincia de Buenos Aires.
Por decisión del propio Milei, el mandatario no abordará el escándalo surgido el miércoles pasado, cuando se difundieron grabaciones atribuidas al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Los audios sugieren presuntos pagos de coimas a empresas vinculadas al Estado, implicando a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al armador nacional Eduardo “Lule” Menem.