Acusan a La Libertad Avanza de tapar carteles del kirchnerismo en la previa a las elecciones bonaerenses

Crece la temperatura de la elección en la provincia de Buenos Aires, con denuncias por tapar carteles.

En la recta final hacia las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, la campaña suma tensión y acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición. En General Pinto, acusaron a militantes de La Libertad Avanza (LLA) de tapar carteles de Fuerza Patria con una bandera que decía “Kirchnerismo nunca más”.

La denuncia llega a horas de que el presidente Javier Milei participe de un acto en la localidad de Junín, en la cuarta sección electoral.

La imagen la viralizaron desde la campaña de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. "En el día que Javier Milei lleva su campaña a la Cuarta Sección Electoral, visitando Junín, LLA desplegó su campaña sucia en la región", señaló una fuente del peronismo bonaerense.

En la imagen se ve un cartel de la campaña peronista donde está el gobernador Axel Kicillof y abajo una bandera de Valeria Arata, al candidata de Fuerza Patria en la Cuarta Sección Electoral. Pero, encima se una bandera de La Libertad Avanza con el eslogan de campaña "kirchnerismo nunca más".

Javier Milei llega a Junín Tras postergar su visita la semana pasada por cuestiones climáticas, el presidente Milei llegará este lunes por la tarde al Teatro San Carlos de Junín, donde encabezará un acto de campaña de La Libertad Avanza junto a los candidatos nacionales por la provincia de Buenos Aires.