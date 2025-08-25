De la Torre: "Milei eligió transformarse en casta para homenajear a Rodríguez Larreta".

Joaquín de la Torre está en otro momento de su carrera política. Al no ser candidato a nada, se siente más libre. Esa libertad lo hace autopercibirse como un “barón del conurbano”, con lo que eso significa “para los laboratorios y cráneos de Recoleta”, que le imponen soluciones a una Provincia y a un conurbano que no conocen ni sienten”.

Quizás por eso no duda en calificar a la lista de La Libertad Avanza como “un homenaje a Horacio Rodríguez Larreta” porque “el gobierno eligió meterse en la casta”. Quizás por eso también no dudó en vaticinar que la próxima elección en la Provincia de Buenos Aires será “la última victoria del kirchnerismo en toda su existencia”.

En una larga charla con MDZ , De la Torre, explicó también por qué no quiso participar de Somos Buenos Aires. “Los intendentes fueron relegados del armado por gente que siempre trabajó en la superestructura. Todavía la política no entendió por qué llegó Milei al poder. Están en un círculo centrífugo que va para abajo”.

Sin embargo, alertó porque “el gobierno ingresó a ese círculo. Cuando uno mira cómo fueron conformadas las listas, uno debería decir que terminó haciendo lo que venía a combatir. Horacio, volvé te perdonamos”.

“La Libertad Avanza podía decir, mirando desde afuera, “ellos son la casta. Pero ahora decidió meterse ahí. La gente empieza a confundirse, al no ver diferencias entre unos y otros, no ve lo nuevo o lo distinto”, agregó.

Para él, que José Luis Espert, Diego Santilli o Diego Valenzuela estén encabezando las listas nacionales o provinciales es un tema preocupante, porque el gobierno tiene mucho para hacer y decir. La gente confía que el gobierno puede hacer transformaciones y realizaciones que nos saquen de las frustraciones recientes.

La entrevista fue realizada el día mismo que aparecieron los audios de Diego Spagnuolo vinculando a Karina Milei y Lule Menem en una red de cobros de coimas. “Creo que todo empezó con el caso $Libra. Eso hizo tambalear al gobierno, empezaron los ruidos internos y esos ruidos provocó que algunos sectores consideran que el gobierno era suyo, empezó a dejar gente afuera…

El gobierno tiene problemas con los vetos y las leyes porque hizo una mala lectura del punto donde estaba, rompió con gobernadores que lo querían ayudar y por hacer una lista que va a salir cuarta en Corrientes terminaron rompiendo con Gustavo Valdez, que era afín con Javier Milei, por ejemplo.

Después hay un sinfín de personas que querían ser parte de una gran alianza que ha sido expulsada o maltratada. Saquemos al ex presidente Mauricio Macri de estas consideraciones, si queres.

-¿Vos te sentis parte de esa gente expulsada?

-No, Nosotros hace catorce meses decidimos conformar un bloque local que se denomina Primero San Miguel y así lo seguimos haciendo. Nosotros somos la derecha en serio. No tenemos un discurso de derecha para luego poner como cabeza de lista a personas que están a favor del aborto (Espert).

-¿La derecha, si o si, tiene que estar en contra del aborto? Debe ser así de lineal? No hay sobre ese tema una libertad de conciencia, un criterio que tome en cuenta también el sentir de la madre como parte fundamental de qué hacer con su vida y su cuerpo?

-Vos podes ser de izquierda pensando eso, no hay problema. Pero la derecha es Celeste, estamos a favor de la vida y en contra del aborto.

-En la crisis del 2001, la gente exigía que se vayan todos. Pero quedó la mayoría. Quizás Javier Milei fue una renovada expresión del 2001. Crees que eso sigue pendiente o se profundizará ahora?

-Creo que esta será una mezcla de elecciones. En 2001. En aquella oportunidad la gente fue a votar, votó en blanco, impugnó su voto colocando fetas de fiambre en las boletas o pidiendo por Clemente… Ahora lo que se está viendo es que la gente, entre un 40% y un 50% de la población prefiere no ir a votar. Esto amerita una lectura profunda desde la política. ¿Será porque ninguna opción representa a la gente? Los espacios y partidos tendrán que revisar cómo armaron sus boletas.

Esta elección, las del 7 de septiembre, se titularán La última victoria del Kirchnerismo. El kirchnerismo, luego de esta elección, no vuelve a ganar nunca más.

-¿El kirchnerismo, el peronismo, terminan como el radicalismo?

-Bueno, van mutando… Cristina está presa. Dicen que lo que ella quiere es que el futuro esté representado por Juan Grabois.

-¿Y el peronismo donde está?

-El peronismo no está en la boleta pero jugará su elección el 7 de septiembre. No estará en la de octubre.

-Hay tres candidatos en la Primera Sección electoral que vos conoces muy bien. Gabriel Katopodis, Julio Zamora y Diego Valenzuela. ¿Qué opinión tenes sobre esta competencia?

-Gabriel Katopodis es al que más quiero. Es una persona distinta, lo valoro mucho y creo que es la persona más noble de la política.

Julio Zamora es otra gran persona, un gran intendente, un gran administrador y que a lo largo de su trayectoria política ha librado batallas en las que salió muy bien parado.

Y con Diego tengo más diferencias.

-Pero es el que, supuestamente, tendrías que tener más coincidencias

-Diego es otro de los larretistas que está en la boleta de Milei. Larreta, al final no eras tan malo. Valenzuela fue Jefe de campaña de Santilli en la interna de Juntos, acordate.

-¿Quién cambió? ¿Milei o ellos?

-Espert, Santilli y Valenzuela eran los candidatos de los que se reía Milei en el 23. En la Ciudad todavía hay cursos de masculinidad de los que demonizaba el presidente.

Joaquín De la Torre De la Torre y Gray no quisieron formar parte de Somos Buenos Aires. Uno porque no compartía que se metieran "hombres de la superestructura que no tienen votos". Gray porque esperó su oportunidad de Octubre

-¿Cómo vas a hacer en estas elecciones donde por primera vez irás despegado de cualquier otra boleta provincial o nacional?

-Nosotros tenemos una boleta que es un lujo, encabezada por Héctor Calvente y Catalina Buitrago. Ambos representan lo que nosotros entendemos que son nuestros valores principales, la seguridad y el desarrollo social. Siempre estamos atentos y predispuestos a sumarnos con quienes pensamos parecidos. Pero en esta ocasión no pudimos hacerlos. Entonces vamos a mostrar al resto de la Provincia de lo que estamos orgullosos.

-¿Por qué no quisiste estar en Somos?

-Yo le dije a Julio (Zamora) que estaba para aportar en un proyecto que se dividiera en ocho secciones electorales, con ocho candidatos distintos porque las realidades de cada región así lo son y yo pretendía que los intendentes con los que podíamos contar tuvieran más relevancia. Todo desde abajo hacia arriba.

Este era el momento de darle lugar a los intendentes exitosos, pero aparecieron aquellos que creían que tenían derecho a opinar, que nunca fueron intendentes, queriendo cobrar por arriba, como siempre lo hacen, sin pagarle a las buenas cuestiones.

-¿El gobierno qué debe hacer para volver a generar esa expectativa de cambio que vos hoy no estás viendo?

El gobierno pude hacer los cambios para los que ha venido, sigue teniendo la posibilidad de volver a ese estado de promoción del cambio, pero para eso debe hacer una correcta lectura de la realidad. Tiene que comprender quienes comparten su vocación de cambio y quienes están ahí por el solo hecho de tener un cambio.

Luego de $Libra todo fue más cuesta arriba. Para mí Karina Milei es una persona muy importante para el presidente, uno lo ve, lo nota. Y para él ella es necesaria, imprescindible. Cuando él ganó la elección le hizo un gesto a Santiago Caputo también. Y ambos tienen que entender de su importancia porque todo el resto no tienen esa responsabilidad. Depende de lo que cada uno permite porque eso influirá más o menos en el entorno que tiene y en las decisiones que toma.

¿Qué pensás de lo que viene?

-Esta elección será mucho más parecida a la del 2017. En aquella oportunidad le dije a María Eugenia Vidal que Marcos Peña nos quería hacer creer que la gente votaría por Cambiemos por el deseo del cambio, pero era más porque no quería que volviera el kirchenrismo- Ahora también pasará lo mismo. Entonces uno termina teniendo mucho más votos por miedo al otro y no por amor a uno.

Si yo gano por nueve puntos de diferencia, pero ese porcentaje va a otro lado, el que en un día fue para un lado ahora va para el otro, listo, perdió. La lectura del gobierno es que su votante es el del ballotage, pero yo creo que es el de la primera vuelta.

Hoy Milei se parece más al PRO que al del propio de Milei en 2023. Fijate como votaron los porteños, como mutó el voto mileísta hace dos años y como lo hicieron en mayo. Su mensaje no era gorila, sino anticasta. Bueno, eso hoy no lo es.

Ya te lo digo. A María Eugenia Talerico le irá mucho mejor que lo que muchos suponen.

-¿Vos te sentis como un nexo entre los dos mundos?

-No. Yo soy un Barón del Conurbano.

-Mirá que para mi el barón del conurbano es aquel que cuando tiene un problema político llama al comisario y al juez y le arma una causa…

Esa es la típica mirada de Recoleta y que no entienden nada de lo que pasa en el Conurbano ni en la provincia. No les interesa ni aprender ni lo que pasa en el conurbano. Un Barón del Conurbano es un tipo que se preocupa por cómo está su gente, que su distrito esté ordenado, se venda menos droga, le llegue la comida a los vecinos que no pueden tener las tres comidas diarias, tiene mano dura y quieren siempre ganar las elecciones.

Los señores de Recoleta le decían a la gente que los intendentes no debían entregar la comida sino que debían hacerlo a través de las organizaciones. Creían que nosotros volteamos a De la Rúa, pero crearon un monstruo al que definen como los “gerentes de la pobreza”. Que ellos se dediquen a la Ciudad y nos dejen la Provincia a los que la conocemos y las queremos. Así que, yo no soy casta. Soy un estadio superior. Soy barón del conurbano.