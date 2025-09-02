"Que hablen menos y trabajen más": el spot del partido Hechos para la campaña electoral
El espacio que encabeza Manuel Passaglia en la Segunda Sección bonaerense sorprendió con un spot musical al ritmo de la cumbia y con la Pantera Rosa.
De cara a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la creatividad empieza a jugar un rol clave en la estrategia de campaña electoral. El partido Hechos, que lleva como primer candidato a diputado bonaerense en la Segunda Sección a Manuel Passaglia, presentó un spot que ya genera repercusión en redes sociales.
Así busca al electorado, el candidato del partido Hechos
La pieza audiovisual, titulada "Acá hace falta Hechos", se apoya en una adaptación de la reconocida canción "Le hace falta un beso" —popularizada en Argentina por Agapornis en versión cumbia—, y presenta a la Pantera Rosa como figura central, reforzando la identidad de campaña a través del color característico de la boleta.
El tema propone un mensaje directo a los votantes: "Hace falta Hechos, que se hagan obras, y hagan funcionar esta ciudad maravillosa. Que pongan pavimento e iluminación, ya llegó Hechos a arreglar la situación".
En el video se muestra a vecinos vestidos con prendas rosa mientras bailan, comparten mates o realizan compras cotidianas, reforzando la idea de cercanía y participación. La letra de la canción también apunta a la crítica política: "Que nos hablen menos y trabajen más… Ellos saben bien qué le falta a nuestra ciudad".
Desde el equipo de campaña de Hechos explicaron que el objetivo fue diferenciarse del tono tradicional de la política: "Nuestro propósito fue hacer algo distinto, más colorido, divertido y alegre, en medio de tanto griterío que vemos todos los días. Ni bien lo lanzamos, el spot se volvió un éxito en redes".
El mensaje final de la propuesta de Passaglia apunta a capitalizar su gestión en San Nicolás y trasladar esa experiencia a toda la Segunda Sección bonaerense.