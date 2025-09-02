"Que hablen menos y trabajen más": el spot del partido Hechos para la campaña electoral

De cara a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires , la creatividad empieza a jugar un rol clave en la estrategia de campaña electoral . El partido Hechos , que lleva como primer candidato a diputado bonaerense en la Segunda Sección a Manuel Passaglia , presentó un spot que ya genera repercusión en redes sociales.

La pieza audiovisual, titulada "Acá hace falta Hechos" , se apoya en una adaptación de la reconocida canción "Le hace falta un beso" —popularizada en Argentina por Agapornis en versión cumbia—, y presenta a la Pantera Rosa como figura central, reforzando la identidad de campaña a través del color característico de la boleta.

El tema propone un mensaje directo a los votantes: "Hace falta Hechos, que se hagan obras, y hagan funcionar esta ciudad maravillosa. Que pongan pavimento e iluminación, ya llegó Hechos a arreglar la situación".

En el video se muestra a vecinos vestidos con prendas rosa mientras bailan, comparten mates o realizan compras cotidianas, reforzando la idea de cercanía y participación. La letra de la canción también apunta a la crítica política: "Que nos hablen menos y trabajen más… Ellos saben bien qué le falta a nuestra ciudad".

Desde el equipo de campaña de Hechos explicaron que el objetivo fue diferenciarse del tono tradicional de la política: "Nuestro propósito fue hacer algo distinto, más colorido, divertido y alegre, en medio de tanto griterío que vemos todos los días. Ni bien lo lanzamos, el spot se volvió un éxito en redes".

El mensaje final de la propuesta de Passaglia apunta a capitalizar su gestión en San Nicolás y trasladar esa experiencia a toda la Segunda Sección bonaerense.