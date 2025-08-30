Cuánto cuesta una campaña electoral y cómo se distribuye el gasto

P ara afrontar una campaña electoral , se necesita dinero . MDZ consultó a referentes políticos y la mayoría coincide en un número. Al menos se necesitan 300 millones de pesos para poder llegar al 26 de octubre, que son las elecciones legislativas, con varios frentes cubiertos.

En Argentina, existe la ley de financiamiento de los partidos políticos por la que las campañas electorales se nutren con fondos públicos y privados, que están regulados por ley, con límites y rendiciones de cuentas obligatorias, sino, hay sanciones y multas.

Por un lado, existe un aporte regular del Estado a través del Fondo Partidario Permanente y por otra parte también están previstos los desembolsos privados de particulares, a través de afiliados, militantes o empresas, cuyos aportes no pueden ser anónimos, deben estar bancarizados y tienen un tope fijo que se actualiza anualmente por ley.

La Cámara Nacional Electoral cuenta con una plataforma pública en la que quedan registrados todos los aportes en blanco que recibe cada partido o frente para las elecciones. Sin embargo, hay grises y hay manera de evadir la ley.

El Gobierno de Javier Milei intentó, sin éxito, derogar la normativa vigente, y eliminar los aportes del Estado a las campañas lo que abrió un debate sobre la discriminación que podrían sufrir muchos partidos políticos sin acceso a privados con dinero para sostener los gastos o la ventaja que tienen los oficialismos al poder usar las acciones de Gobierno como parte de campaña.

En qué se divide el gasto

No hay un número estándar de cuánto se gasta. La Cámara Nacional Electoral autorizó casi 600 millones de pesos para los frentes mendocinos para las elecciones nacionales, es decir la categoría “diputados” que es lo que elije Mendoza.

No es un número azaroso, sino que surge de una unidad llamada “módulo electoral” que se multiplica por la cantidad de electores, y da la cantidad que cada frente, coalición o partido que se presenta puede gastar como máximo. Incluye aportes públicos y privados.

Pero vamos a la realidad. En Mendoza hay 8 frentes electorales (aunque el Partido de los Jubilados no recibirá fondos para la elección nacional porque sólo participa de la Provincial) y dependerá de cada uno de ellos cuánto va a gastar, más allá del aporte estatal.

De acuerdo a dirigentes partidarios, expertos en elecciones, aseguran que lo primero que en general se tiene en cuenta- cuando se cuenta con los recursos necesarios- es la “agencia de marketing o publicidad-, que es quien genera la idea o identidad de cada campaña, que es fundamental porque es quien genera la diferencia con las otras opciones electorales”, sostienen. Siempre teniendo en cuenta si se quiere o puede hacer un trabajo profesional.

Por otro lado, la ejecución de la campaña implica medios digitales, gráficas, intervenciones en la calle, cartelería, entre otros puntos. Por otro lado, la campaña que hace mover a los dirigentes como los actos públicos en distintos puntos de la provincia, las reuniones partidarias, los asados.

Finalmente, la propia operatoria partidaria en el día de la elección que también cuesta. Es decir, tener fiscales con viandas aseguradas. Hay, además, lugares donde es poco accesible ir y lo que se hace es tener combustible para poder llevar a la gente que lo necesita a votar.

“Los 300 millones de pesos, alrededor de esa cifra puede ser una campaña en estos tiempos estándar, pero todo depende de qué se busque”, subrayaron desde un sector de la dirigencia.

El aporte estatal para la campaña

La ley establece que el Estado nacional debe distribuir dinero de forma equitativa entre todas las fuerzas para las actividades de campaña. Los fondos públicos se distribuyen con 2 criterios: la mitad se reparte entre todos los frentes de forma equitativa y la otra mitad se asigna de acuerdo con los votos que ese frente obtuvo en la última elección para la misma categoría.

Para los partidos que tienen menos acceso a recursos privados, les garantiza presencia en los medios de comunicación ya que como se sabe, los espacios publicitarios en radio y televisión funciona como un piso ya que se reparten los lugares entre los partidos de manera igualitaria.

A través de la Ley 26.571, se fijó la prohibición por parte de las agrupaciones políticas de adquirir espacios en medios de comunicación audiovisual para transmitir publicidad electoral. A raíz de esta normativa, estas deberán disponer de los espacios asignado mediante sorteo público durante el período de campaña en medios audiovisuales. Para todos son iguales. Los medios de comunicación.deben ceder de manera gratuita el cinco por ciento (5%) de 12 horas de transmisión (2.160 segundos por día).

Por otro lado, la Junta Electoral de Mendoza debe determinar cuánto dinero total podrán gastar los partidos para la campaña de los cargos provinciales. Se estima que será alrededor de 300 millones como máximo. Están contemplado en esos fondos, el dinero que está previsto en el presupuesto provincial de cada año. Lo mismo ocurre a nivel nacional con el “módulo electoral” pero como ese valor no se había actualizado porque el presidente Javier Milei nunca mandó un presupuesto al Congreso, estaba a valores del de 2023, por lo tanto, la Cámara Nacional Electoral pidió una actualización y quedó en 420.

Los grises de los aportes privados

La Cámara Nacional Electoral estableció que cada aporte privado no puede superar los 11 millones de pesos, tanto de personas físicas o jurídicas. Los aportes deben realizarse mediante transferencia bancaria- que es una reforma que se hizo a la ley durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) -, depósito bancario (acreditando identidad), medio electrónico, cheque, tarjeta de crédito o débito, o plataformas y aplicativos digitales que permitan la identificación de la persona que donante. También se pueden realizar donaciones en “especies”, sean bienes o servicios (como prestar un salón, o un vehículo para la campaña). Estos préstamos deben ue d declararse según su valor de mercado.

En general, lo que suele ocurrir, es que muchos empresarios aportan para la campaña de distintos partidos y no quieren aparecer. Entonces, o aparecen con el nombre de otra persona o los frentes partidarios no declaran su aporte para no quedar asociados a esos espacios.

De hecho si se miran los balances de los partidos, de acuerdo a los análisis que vienen haciendo organizaciones no gubernamentales como Cippec o Poder Ciudadanao, se gasta menos, mucho menos que el límite establecido por la autoridad, lo que supone que hay gastos que no se declaran.