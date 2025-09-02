Quién es Eduardo Preve, el periodista uruguayo que aseguró filtrar más audios del escándalo de las coimas

Ante el fallo de la Justicia Federal , que prohíbe la difusión de más audios del escándalo político que rodea a la figura presidencial de Javier Milei , Eduardo Preve , un periodista uruguayo con larga trayectoria en el país vecino, prometió tomar la posta del canal de streaming Carnaval y filtrar más escuchas en las que estaría involucrada Karina Milei .

Eduardo preve , un hombre completamente desconocido en la Argentina , hasta la aparición de un posteo en X, donde el periodista prometió dar a conocer las nuevas escuchas en la que la secretaria general del Gobierno, Karina Milei , estaría gravemente involucrada.

AUDIOGATE ARGENTINA En Argentina ordenaron el cese de la difusión de los audios que involucran al gobierno de Milei en una presunta red de sobornos con medicamentos. Mañana te vamos a pasar los últimos audios en La TAPADITA. pic.twitter.com/M5VUcKj1n7

A Preve se lo conoce en Uruguay por su larga trayectoria y por su estilo crítico y por las investigaciones que el periodista lleva adelante. Ante esto, las filtraciones del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo, sería un nuevo caso en el que el colega uruguayo se cargaría al hombro .

De acuerdo con lo que presume la justicia, Diego Spagnuolo habría borrado conversaciones en paralelo a la filtración de las grabaciones.

Eduardo Preve lleva más de dos décadas desempeñando la labor en Uruguay. El periodista actualmente es uno de los conductores del programa “Sin Piedad” de la cadena televisiva uruguaya VTV. Dicho producto televisivo es caracterizado por emitir impactantes denuncias e investigaciones vinculadas a los negocios fraudulentos.

Por otro lado, el uruguayo está al mando del programa radial “La Tapadita” -lugar donde el conductor mostraría las escuchas en las que Karina Milei estaría involucrada-. En dicho espacio, el periodista conduce una columna denominada "las tramas más oscuras del poder".