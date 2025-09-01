Emiliano Sallei, el periodista de Maipú que une la comunicación con el deporte y el compromiso social

Emiliano Sallei es un periodista deportivo que combina su rol en televisión con un fuerte trabajo social en los clubes barriales del departamento de Maipú . Desde muy joven, entendió que el deporte no solo forma atletas, sino que también refuerza los valores e inspira a los jóvenes. El profesional habló con MDZ y contó sus experiencias.

Hoy Sallei se desempeña en la televisión mendocina, pero desde hace muchos años viene trabajando en comunicación y prensa. El periodista viene de una familia emprendedora y en su trabajo diario ha podido canalizar la pasión por la actividad deportiva y la tarea social en los barrios.

Con apenas 18 años, Emiliano comenzó a abrirse camino en el periodismo deportivo mientras estudiaba Comunicación Social. Así, su recorrido incluye experiencias como prensa oficial en una empresa de eventos, la conducción de un programa de fútbol en la televisión por cable, la cobertura de clubes mendocinos en medios gráficos y su paso por radios provinciales y nacionales. Hoy, con 30 años, recorre los barrios de Maipú y vincula la comunicación con el deporte y el compromiso social.

Desde muy chico me gustó la comunicación. Apenas terminé la secundaria empecé a estudiar Comunicación Social y, casi al mismo tiempo, ya estaba trabajando como notero y después como conductor en televisión. Siempre fui muy inquieto, un emprendedor en potencia. Eso lo heredé de mi familia, que se dedicó al comercio. Esa fue mi primera gran escuela, donde aprendí lo que es la autogestión y la necesidad de salir todos los días a la calle a sostenerse. Además, el deporte siempre estuvo presente, sobre todo el futbol y el rugby. Con el tiempo empecé a trabajar cerca de los clubes barriales y eso me llevó a abrir los ojos frente a la dimensión social que tiene el deporte. Hoy una parte importante de mi rutina es recorrer los distritos maipucinos, escuchar a profes, padres y chicos, y gestionar materiales o soluciones que hacen falta en los clubes.

- ¿Cómo definís tu trabajo en este cruce de comunicación, deporte y sociedad?

Tengo la fortuna de que mi trabajo junta esas tres cosas que me apasionan. Y lo menos que puedo hacer como devolución es poner todo mi esfuerzo y compromiso. La comunicación no es solo informar, es una herramienta para visibilizar el esfuerzo que hacen miles de personas, instituciones y organizaciones que aportan a la comunidad. Yo creo que el deporte en Mendoza toda la vida ha sido muy fuerte, sacando los deportes convencionales, también en atletismo, karate, taekwondo o hockey sobre patines tenemos una diversidad de deportes muy importantes, pero hace falta más promoción y más comunicación. El deporte en sí transmite valores no solamente para los jugadores, sino también para las familias, porque detrás de un chico siempre hay un tío, un papá, una mamá o algún hermano que lo acompaña, y cuando no se puede dar eso aparecen los agentes sociales, como las escuelas de fútbol o los clubes de barrio, que hacen un trabajo de contención social muy importante. El deporte genera igualdad y le da otras oportunidades a los chicos. Porque el deporte no es solo competir o ganar, sino aprender a convivir, a respetar y a trabajar en equipo. Promueve el esfuerzo, la disciplina, la solidaridad y la empatía.

Emiliano Sallei Colapinto

- Estuviste con Colapinto y con otras figuras reconocidas, ¿qué te dejaron esas experiencias?

Tuve la oportunidad de estar con Franco Colapinto en los premios Olimpia y la verdad es que me abrió la cabeza muchísimo, porque es un número 1 del deporte mundial y cuando uno tiene la posibilidad de charlar con esas personas se da cuenta que la humildad es lo más importante para el ser humano. Es muy importante recordar donde uno nace, de donde uno viene, y creo que eso es lo que le permite a esos deportistas llegar a donde llegan, porque creo que tienen muy en claro sus orígenes y cuáles son sus valores, no solamente como deportistas, sino como seres humanos. Con Riquelme me pasó lo mismo y también con Diego Torres, que tuve la oportunidad de entrevistarlo en un festival en Maipú.

- Sos de una generación muy vinculada a lo digital. ¿Qué lugar ocupan las redes sociales en tu tarea?

En los últimos años dediqué muchas horas a las redes sociales y los contenidos digitales. Hoy el alcance de la comunicación digital es determinante, por eso creo que es clave generar contenidos positivos, que sumen valores a la sociedad. Vivimos en tiempos de mucha agresividad y de rutinas que muchas veces nos hacen olvidar lo esencial de la vida. No podemos caer en esa tentación de producir contenidos basura.

Emiliano Sallei (3)

¿Cuáles son tus objetivos a futuro?

Mi sueño es formar una familia, que es lo que me han enseñado mis viejos y es el respaldo más importante que uno tiene para poder salir a la cancha y encarar los objetivos personales o laborales. Creo que hoy estoy en una etapa de mi vida donde estoy disfrutando de lo que hago. Tengo la posibilidad de estar en un canal de televisión, de hacer radio y de tener este vínculo con muchos exponentes del deporte nacional, lo cual me ha dado esta hermosa profesión, pero es fundamental la contención y estar bien.