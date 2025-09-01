La modelo y exconductora de Telefe arremetió contra una panelista y se armó una nueva guerra mediática.

Jésica Cirio volvió a ser noticia en los diferentes programas que cubren la farándula por estar supuestamente comenzando una relación con un empresario ligado a una conocida empresa. Lo cierto es que esta información la reveló Fernanda Iglesias, panelista de "Puro Show" (El Trece).

En ese mismo programa, dieron a conocer que, efectivamente, la modelo le envió una carta documento a la panelista e Iglesias decidió contar las novedades: "En las últimas horas, nos enteramos vía Marina Calabró que Jésica Cirio tenía pensado actuar legalmente contra nuestra compañera Fernanda Iglesias", comentó Matías Vázquez.

Fernanda comentó en el ciclo de El Trece que se comunicó con Marina Calabró para saber más sobre la situación: "Me comuniqué con Marina y le pregunté por qué delito es, la libertad de expresión no se pone en duda. Me dijo que es por injurias".

Video: Jésica Cirio le envió una carta documento a Fernanda Iglesias ¿A juicio? Jésica Cirio le envió una carta documento a una famosa periodista y estalló el escándalo

Además, agregó: "Me puse contenta porque si vamos a juicio citamos testigos, gente que avale todo lo que yo dije, porque todo lo que dije tiene su comprobación. La gente que me contó cosas de Jésica me dijo: "Si yo hablo, Jésica va presa".