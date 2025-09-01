¿A juicio? Jésica Cirio le envió una carta documento a una famosa periodista y estalló el escándalo
La modelo y exconductora de Telefe arremetió contra una panelista y se armó una nueva guerra mediática.
Jésica Cirio volvió a ser noticia en los diferentes programas que cubren la farándula por estar supuestamente comenzando una relación con un empresario ligado a una conocida empresa. Lo cierto es que esta información la reveló Fernanda Iglesias, panelista de "Puro Show" (El Trece).
En ese mismo programa, dieron a conocer que, efectivamente, la modelo le envió una carta documento a la panelista e Iglesias decidió contar las novedades: "En las últimas horas, nos enteramos vía Marina Calabró que Jésica Cirio tenía pensado actuar legalmente contra nuestra compañera Fernanda Iglesias", comentó Matías Vázquez.
Fernanda comentó en el ciclo de El Trece que se comunicó con Marina Calabró para saber más sobre la situación: "Me comuniqué con Marina y le pregunté por qué delito es, la libertad de expresión no se pone en duda. Me dijo que es por injurias".
Video: Jésica Cirio le envió una carta documento a Fernanda Iglesias
Además, agregó: "Me puse contenta porque si vamos a juicio citamos testigos, gente que avale todo lo que yo dije, porque todo lo que dije tiene su comprobación. La gente que me contó cosas de Jésica me dijo: "Si yo hablo, Jésica va presa".
En otra parte de su opinión, Fernanda dejó en claro que "a ella le gusta ser famosa y no soporta tener que esconderse como lo tiene que hacer ahora porque la está persiguiendo la Justicia y porque hay una periodista que soy yo que está investigando sus chanchullos". En el final, subrayó: "Es divina, es simpática y dulce cuando te habla, pero la gente que la conoce bien te dice que es mala, egoísta y que tiene muchos problemas con empleados".