En los últimos días, se comenzó a correr el rumor de que Jésica Cirio habría apostado nuevamente al amor con un conocido empresario. La información la reveló Fernanda Iglesias, panelista de "Puro Show" (El Trece) y sorprendió a todos sus compañeros.

"Novio por ahí es una palabra grande, pero se está conociendo con alguien. Esto me lo confirmó un ex amigo de ella y gente que los vio. Obviamente, vive en Puerto Madero, en un edificio hermoso que es como un palacio. Ella pernocta ahí y tienen un pasatiempo en común que es que entrenan juntos", contó la periodista.

Lo cierto es que finalmente Jésica rompió el silencio y habló del supuesto romance que mantiene con Trombino tras divorciarse de Elías Piccirillo: "Sé quién es, lo conozco. Creo que tuve como 6 novios desde hace dos meses". Además, dejó en claro que se encuentra "bien y tranquila" disfrutando de estar soltera.

Video: Jésica Cirio rompió el silencio en medio de los rumores Jésica Cirio rompió el silencio en medio de los rumores de romance con un empresario El periodista de "Intrusos" le consultó sobre Elías Piccirillo y ella sostuvo que está recuperándose después de todo el escándalo que se generó alrededor de quien es hoy su exmarido. En otra parte de la charla, Jésica subrayó que está lejos de comenzar a conocer a alguien en el marco romántico.