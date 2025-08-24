Quién es y a qué se dedica Nicolás Trombino, el supuesto nuevo novio de Jésica Cirio

Fernanda Iglesias reveló detalles del hombre que habría conquistado el corazón de Jésica tras la separación con Piccirillo.

Jésica Cirio parece haber olvidado para siempre a Elías Piccirillo luego del gran escándalo que se generó y que terminó con la detención del empresario. Es que en las últimas horas, Fernanda Iglesias reveló que la modelo estaría saliendo con Nicolás Trombino y la noticia generó una gran repercusión.

"Novio por ahí es una palabra grande, pero se está conociendo con alguien. Esto me lo confirmó un ex amigo de ella y gente que los vio. Obviamente, vive en Puerto Madero, en un edificio hermoso que es como un palacio. Ella pernocta ahí y tienen un pasatiempo en común que es que entrenan juntos", contó la panelista en "Puro Show" (El Trece).

La periodista contó además que "Se conocieron por amigos en común y por personas de la política, porque él trabajaba o apoyaba mucho a los Scioli". Fernanda reveló que Trombino es empresario y dueño de una cadena de supermercado mayorista que queda en Guernica que se relacionaba con el estado, ya que era el principal proveedor de alimentos.

Quién es y a qué se dedica Nicolás Trombino, el supuesto novio de Jésica Cirio Captura de pantalla 2025-08-24 131521 El perfil de LinkedIn de Nicolás Trombino. Foto: LinkedIn/ Nicolás Trombino. "A mí me parece fachero. No saldría con él porque tiene medio cara de chanta, de chamuyero", comentó la comunicadora. El mayorista se llama "Olti" y la empresa tiene un perfil en la red social LinkedIn.