Una periodista reveló que Jésica Cirio comenzó una relación sentimental con un acaudalado empresario
Luego de rumores de un romance anterior, la panelista de un programa de chimentos contó detalles de la nueva relación sentimental de Jésica Cirio.
Tras un mediático distanciamiento de Elías Piccirillo, quien actualmente se encuentra privado de su libertad, la modelo Jésica Cirio habría reanudado su búsqueda de una relación sentimental. Esta vez, su elección sería un hombre de negocios con vínculos en el ámbito político, tal como lo anticipó la comunicadora Fernanda Iglesias en su segmento televisivo.
La revelación del posible idilio se habría producido de manera casual. Al respecto, la cronista relató literalmente: "Esta información surge porque la vieron en el edificio donde él vive. Como ella no puede con su genio, se levantó, después de estar con él toda la noche, se fue a entrenar al gimnasio del edificio. Ahí, la vieron, la vieron con él, él la estaba filmando".
Te Podría Interesar
Respecto a la identidad del supuesto acompañante, Iglesias proporcionó varios datos específicos. Describió al individuo detallando: “El señor tiene unos 45 años, tiene un hijo de unos 18 años. Él es dueño de un supermercado mayorista en Guernica”. Esta descripción pintaría el perfil de un profesional establecido.
Los detalles de la nueva relación sentimental de Jésica Cirio
La fuente fue contundente al caracterizar el vínculo entre ambos, afirmando sin ambages que "Confirmamos que son novios, que están saliendo, que se están conociendo". De esta manera, la periodista no dejó lugar a dudas sobre la naturaleza del lazo que uniría a la modelo con el comerciante.
El escenario de este presunto encuentro no sería cualquiera, sino uno de los sitios más lujosos de la capital. Iglesias precisó que “El departamento, por supuesto, queda en Puerto Madero. Uno de los edificios más lindos de Puerto Madero, es una especie de palacio”, situando así la anécdota en un entorno de alto poder adquisitivo. Según su informe, la conexión entre Cirio y el empresario se habría gestado a través de “amigos en común y por gente de la política”, agregando que este hombre "trabajaba o apoyaba a Daniel Scioli a Pepe Scioli", lo que profundiza sus nexos con la esfera oficialista.