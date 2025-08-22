Una periodista reveló que Jésica Cirio comenzó una relación sentimental con un acaudalado empresario

Luego de rumores de un romance anterior, la panelista de un programa de chimentos contó detalles de la nueva relación sentimental de Jésica Cirio.

Tras un mediático distanciamiento de Elías Piccirillo, quien actualmente se encuentra privado de su libertad, la modelo Jésica Cirio habría reanudado su búsqueda de una relación sentimental. Esta vez, su elección sería un hombre de negocios con vínculos en el ámbito político, tal como lo anticipó la comunicadora Fernanda Iglesias en su segmento televisivo.

La revelación del posible idilio se habría producido de manera casual. Al respecto, la cronista relató literalmente: "Esta información surge porque la vieron en el edificio donde él vive. Como ella no puede con su genio, se levantó, después de estar con él toda la noche, se fue a entrenar al gimnasio del edificio. Ahí, la vieron, la vieron con él, él la estaba filmando".

Respecto a la identidad del supuesto acompañante, Iglesias proporcionó varios datos específicos. Describió al individuo detallando: “El señor tiene unos 45 años, tiene un hijo de unos 18 años. Él es dueño de un supermercado mayorista en Guernica”. Esta descripción pintaría el perfil de un profesional establecido.

Los detalles de la nueva relación sentimental de Jésica Cirio Jésica Cirio en una nueva relación amorosa Jésica Cirio en una nueva relación amorosa. Video: Puro Show (El Trece) La fuente fue contundente al caracterizar el vínculo entre ambos, afirmando sin ambages que "Confirmamos que son novios, que están saliendo, que se están conociendo". De esta manera, la periodista no dejó lugar a dudas sobre la naturaleza del lazo que uniría a la modelo con el comerciante.