Tras el pedido de allanamiento: Carnaval Stream denuncia censura judicial por los audios de Karina Milei

El escándalo por la filtración de audios que involucran a Karina Milei en un presunto cobro de coimas sumó un nuevo capítulo. Este lunes, en el programa Intrusos (América TV), se reveló que el Gobierno solicitó un allanamiento en los estudios de Carnaval Stream , señalando a Jorge Rial y Mauro Federico , figuras centrales del proyecto.

Según contó Adrián Pallares en el ciclo televisivo, la administración nacional sostiene que existe un plan para generar caos y busca identificar a la fuente que habría entregado los audios. “Quieren saber quién es el traidor dentro del Gobierno”, remarcó el conductor.

Horas más tarde, Jorge Rial reaccionó en sus redes sociales, denunciando la maniobra oficial: “El Gobierno nos acusa de una conspiración internacional”, escribió el periodista. "Como siempre, nos vemos hoy en #Argenzuela por @C5N y en @CarnavalStream. Hacemos periodismo y eso nos hace peligrosos para los que no creen en la democracia", completó.

En paralelo, la propia señal de streaming publicó un fuerte comunicado en redes sociales, donde denunció censura judicial . Allí detallaron que un Juzgado Civil ordenó prohibir la difusión de los audios de Karina Milei “a través de cualquier medio de comunicación, escrito, audiovisual o en redes sociales”.

De acuerdo con la resolución, la medida tiene un carácter “concreto, puntual y excepcional” con el objetivo de resguardar la intimidad de los involucrados y proteger la seguridad institucional. Sin embargo, desde Carnaval advirtieron: “No nos van a callar. Justicia censura a Carnaval”.

La controversia continúa escalando, y mientras el oficialismo redobla sus acciones legales, las críticas en torno a la libertad de expresión y la transparencia del caso ganan espacio en la opinión pública.