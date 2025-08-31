La fuerte advertencia hacia Jorge Rial que amenaza con ponerlo en la cárcel: "Vas a terminar preso"
Luego de que el conductor adelantara que compartirá nuevo material que podría complicar al Gobierno, una nueva acusación saldría a la luz.
Jorge Rial anticipó que habrá nuevos pasos en la causa por las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo y a Karina Milei, y pidió estar atentos al contenido que se difundirá el próximo lunes en sus espacios mediáticos. El conductor sostuvo que “se está acelerando todo ” y anunció que habrá novedades en Argenzuela y en Cónclave (Carnaval Stream).
Rial también puso distancia con la lectura de otros periodistas que describen la causa como una “megaoperación” y dijo no tener la misma información que quienes sostienen que Comodoro Py consideraría la investigación nula; en sus mensajes el conductor plantea que lo difundido hasta ahora (audios y videos) seguirá sumando material revelador.
Los audios y fragmentos ya divulgados, incluyen declaraciones atribuidas a Spagnuolo que motivaron allanamientos y la investigación judicial en curso; Rial anticipa que el nuevo material que mostrará el lunes podría profundizar la polémica política y mediática en torno al entorno de Javier Milei.
Una acusación que complica al conductor
Las aguas no se calman, y desde el otro lado del río, el usuario El Trumpista, conocido por sus tuits liberales, largó una fuerte advertencia contra el periodista: "Bueno, mañana publico información que va a poner a Jorge Rial en la cárcel mañana. Esto es jodido. Es info fuerte".
Luego de las potentes palabras, Luciano Cabrera (autor de la página El Trumpista) mostró el perfil del conductor, quien habría bloqueado al liberal. Para completar lo ocurrido, expresó: "Bloquear no va a evitar que salga a la luz lo que me llegó. Jorge Rial vas a terminar preso".
Aunque no fue la única advertencia recibida. Esteban Trebucq, conocido como Pelado Trebucq, también realizó una publicación similar: "Jorge Rial podría terminar preso en las próximas semanas".
La publicación fue acompañada por una imagen realizada con inteligencia artificial. Pese a lo compartido, no hubo aclaraciones al respecto. Los comentarios no faltaron y muchos expresaron su duda sobre los por qué o motivos por los cuales el conductor termine preso.
Rial tampoco se expresó contra lo ocurrido y dejó las dudas más latentes sobre lo que podría pasar en las próximas horas.