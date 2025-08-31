La fuerte advertencia hacia Jorge Rial que amenaza con ponerlo en la cárcel: "Vas a terminar preso"

Jorge Rial anticipó que habrá nuevos pasos en la causa por las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo y a Karina Milei , y pidió estar atentos al contenido que se difundirá el próximo lunes en sus espacios mediáticos. El conductor sostuvo que “se está acelerando todo ” y anunció que habrá novedades en Argenzuela y en Cónclave (Carnaval Stream).

Rial también puso distancia con la lectura de otros periodistas que describen la causa como una “megaoperación” y dijo no tener la misma información que quienes sostienen que Comodoro Py consideraría la investigación nula; en sus mensajes el conductor plantea que lo difundido hasta ahora (audios y videos) seguirá sumando material revelador.

Los audios y fragmentos ya divulgados, incluyen declaraciones atribuidas a Spagnuolo que motivaron allanamientos y la investigación judicial en curso; Rial anticipa que el nuevo material que mostrará el lunes podría profundizar la polémica política y mediática en torno al entorno de Javier Milei.

Las aguas no se calman, y desde el otro lado del río, el usuario El Trumpista , conocido por sus tuits liberales, largó una fuerte advertencia contra el periodista: "Bueno, mañana publico información que va a poner a Jorge Rial en la cárcel mañana. Esto es jodido. Es info fuerte".

Imagen de WhatsApp 2025-08-31 a las 17.41.53_0a071eeb Los tuits de Luciano Cabrera. Créditos: X / El Trumpista

Luego de las potentes palabras, Luciano Cabrera (autor de la página El Trumpista) mostró el perfil del conductor, quien habría bloqueado al liberal. Para completar lo ocurrido, expresó: "Bloquear no va a evitar que salga a la luz lo que me llegó. Jorge Rial vas a terminar preso".

Aunque no fue la única advertencia recibida. Esteban Trebucq, conocido como Pelado Trebucq, también realizó una publicación similar: "Jorge Rial podría terminar preso en las próximas semanas".

Imagen de WhatsApp 2025-08-31 a las 17.44.39_af1375d8

La publicación fue acompañada por una imagen realizada con inteligencia artificial. Pese a lo compartido, no hubo aclaraciones al respecto. Los comentarios no faltaron y muchos expresaron su duda sobre los por qué o motivos por los cuales el conductor termine preso.

Rial tampoco se expresó contra lo ocurrido y dejó las dudas más latentes sobre lo que podría pasar en las próximas horas.