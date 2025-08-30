La advertencia de Jorge Rial sobre el próximo revés que podría enfrentar Javier Milei: "Prepárense para el lunes"

El conductor adelantó que compartirá nuevo material que podría complicar al Gobierno, mientras avanza la investigación judicial por presunta corrupción en el seno del oficialismo.

A través de su cuenta en X, Jorge Rial advirtió que la cúpula del Gobierno de Javier Milei podría recibir un nuevo revés tras las filtraciones de audios de Diego Spagnuolo y Karina Milei. El conductor anticipó que el próximo lunes habrá más novedades que potenciarían la polémica.

Por un lado, el periodista de C5N retrucó a su colega Eduardo Feinmann, quien desde A24 comentó: "Me cuentan que en gran parte de Comodoro Py están convencidos que acá hay una megaoperación, y que está causa es nula desde el principio". "No tengo la misma información", deslizó Rial desde sus redes sociales, dando a entender que la Justicia no estaría abordando desde esa óptica la controversia por presuntas coimas que salpican al entorno de Milei.

Además, respecto al posteo en el que el vocero Manuel Adorni habló de la posibilidad de que los presuntos audios de Karina Milei hayan sido grabados en Casa Rosada, constituyendo en tal caso un "escándalo sin precedentes", ya que según indicó el portavoz de Javier Milei "sería la primera vez en la historia argentina" que se graba a un funcionario en tal recinto; Jorge Rial contrarrestó filoso desde X: "¿Fue dentro de la Rosada? Esto confirma que la interna está estallada. La verdad no lo sabíamos. Buen dato. Inquietante, eso sí".

Jorge Rial, uno de los impulsores de la polémica que rodea a Javier Milei Jorge Rial sigue el escándalo alrededor de Javier Milei

El conductor también se encargó de despejar la duda del periodista Jon Heguier, quien consultó: "¿Qué le conviene más a Spagnuolo: negociar con el Gobierno o hundirlo?". "Ya lo intentaron. Primero amenazando y después ofreciendo plata", contestó Rial sobre la dinámica que habrían implementado desde el entorno de Milei con el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad.