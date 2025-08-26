Jorge Rial anticipó inquietantes detalles sobre nuevos audios que impactarían en el entorno de Javier Milei y aseguró que hay video

El conductor adelantó pistas sobre las próximas conversaciones que saldrán a la luz, luego del gran escándalo que tiene a las altas esferas del Gobierno en el ojo de la tormenta por presuntas coimas.

Jorge Rial estuvo este lunes en el centro de la atención, tanto de los medios como de la cúpula del Gobierno, al dar a conocer en su programa radial y televisivo nuevos audios que involucran al entorno de Javier Milei. En un efecto que el conductor definió en su ciclo nocturno de Carnaval Stream como "mancha venenosa", deslizó un inquietante anticipo sobre otras conversaciones que saldrán a la luz, y además aseguró que hay video.

Junto a Mauro Federico, Viviana Canosa y Alejandro Fantino; Jorge Rial amplió en Cónclave las repercusiones y derivaciones que aparecerán en los próximos días sobre el escándalo por presunta corrupción en el gobierno de Javier Milei. A lo largo de la emisión en el mencionado canal de streaming, el periodista dejó en claro que habrá nuevos capítulos en esta controversia.

Tras consultarle a Fantino si al Gobierno le "entró la bala" de la polémica que estalló tras la filtración de los audios en los que Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), mencionó a Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem como parte de un entramado de supuestas coimas, Rial sumó a Macri al considerar que el expresidente circunda al poderío de Milei para "cuidar su negocio personal". "Todavía tiene poder de fuego, porque es malo, es un tipo malo", disparó el conductor.

Jorge Rial sumó a Mauricio Macri en el escándalo que rodea a Javier Milei Jorge Rial sumó a Mauricio Macri al escándalo que rodea a Javier Milei En tanto que en otro momento de Cónclave, Jorge Rial adelantó sobre la controversia alrededor del exfuncionario de Javier Milei: "Y no saben lo que hay todavía, la caja de la Agencia de Discapacidad es la tercera caja más importante del país. ¿Si yo les cuento que ahí les daban premios a los empleados para ver quién bajaba más subsidios a discapacitados, me creen? Esperen unos días que vamos a tener los papeles en la mano. Les decían a los empleados 'che, cuanto más discapacitados bajes, más guita vas a ganar'. Muchachos, estamos hablando de que le metieron la mano en los medicamentos a los discapacitados".