Emmanuel Vich desmintió a Pepe Ochoa sobre las supuestas brujerías a famosos

El ex Gran Hermano sorprendió a todos con un contundente posteo en sus redes sociales tras la información que dieron en LAM.

Pepe Ochoa reveló en LAM que Emmanuel Vich, exparticipante de Gran Hermano, habría "congelado" a Juliana Furia Scaglione y a Kennys Palacios, uno de los mejores amigos de Wanda Nara. El panelista de América, además de contar la información, compartió las pruebas que confirmarían todo este escándalo.

"Este personaje congeló a dos famosos, un varón y una mujer", comentó el panelista. Además, agregó que la mujer involucrada tuvo muchos conflictos con Emmanuel Vich mientras que con la otra persona "han compartido espacio, pero dije 'en qué momento le hizo algo tan grave para que lo congele en el freezer'".

En el programa el comunicador compartió los supuestos papeles escritos por Emma. En uno de ellos aparecía el nombre de su compañera y dos frases contundentes: "Atada y estancada". Mientras que en el papel de Kennys, expresó: " "Estancado y sin trabajo te quedarás".

Emmanuel Vich desmintió a Pepe Ochoa Captura de pantalla 2025-08-25 221818 La publicación de Emmanuel Vich. Foto: captura de pantalla Instagram/ @emmavichh. En medio de esta enorme polémica, Emma compartió una historia en su cuenta de Instagram desmintiendo la información que compartió el panelista de Ángel de Brito en el programa de América: "Aunque muchos me lo deseen a mí, yo no le deseo el mal a nadie y esta es mi letra. Besos, Emma".