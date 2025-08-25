Gran Hermano es uno de los realities más vistos de la televisión argentina y el programa que más posibilidades les da a sus participantes de encontrar trabajo en el mundo de la televisión. En las últimas horas, el programa de Telefe volvió a ser noticia por un supuesto escándalo con uno de sus exjugadores.

Pepe Ochoa, panelista de LAM (América) reveló la polémica que gira en torno a este joven: "El que alquiló un lugar y que el lugar quedó en malas condiciones... Desde la inmobiliaria me dicen que habría un faltante de dos televisores y que quedó todo hecho una mugre y que en el freezer había dos personas congeladas, es Emma Vich".

"Este personaje congeló a dos famosos, un varón y una mujer", comentó el panelista. Además, agregó que la mujer involucrada tuvo muchos conflictos con Emmanuel Vich mientras que con la otra persona "han compartido espacio, pero dije 'en qué momento le hizo algo tan grave para que lo congele en el freezer'".

Video: afirman que un ex Gran Hermano congeló a dos famosos Escándalo: afirman que un ex Gran Hermano le habría hecho brujería a famosos Se trata nada más ni nada menos que de Juliana Furia Scaglione y compartieron el papel donde escribió el nombre de su excompañera junto a las palabras "atada y estancada". Mientras que el otro famoso "congelado" es Kennys Palacios, mejor amigo de Wanda Nara.