Presenta:

Mdz Show

|

Yanina Latorre

Yanina Latorre cuestionó a Mirtha Legrand tras los dichos contra Gimena Accardi

La panelista de LAM opinó sobre las palabras de la diva de El Trece contra la actriz en medio de la separación con Nicolás Vázquez.

MDZ Show

La conductora fue al hueso con su opinión. Foto: captura de video/ América TV.&nbsp;

La conductora fue al hueso con su opinión. Foto: captura de video/ América TV. 

La separación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sigue siendo tema de conversación en los diferentes programas que cubren la farándula. En el último programa, Mirtha Legrand opinó fuertemente sobre la actitud de la actriz y señaló que dejó al actor como "un cornudo".

"En general, una infidelidad no se comenta. Esas cosas para mí no se explican. Creo que está mal que haya hablado porque lo hizo quedar a él como un cornudo. Perdón, fea palabra. Pero lo siento así", expresó específicamente la diva de El Trece sobre el escándalo del momento.

Te Podría Interesar

Lo cierto es que Yanina Latorre opinó sobre los dichos de la conductora y fue contundente: "Ella mil veces dijo que era cornuda y que Daniel Tinayre hacía lo que quería, que ella lo sabía, pero que siempre volvía a casa, ella lo dijo". Luego, agregó que "por qué puede ser cornuda ella y no puede ser cornudo un tipo, un poco machista".

Video: Yanina Latorre cuestionó a Mirtha Legrand

Yanina Latorre cuestionó a Mirtha Legrand tras los dichos contra Gimena Accardi

Luego, habló sobre la infidelidad de Gimena y subrayó que "a mí lo que me revienta del caso de Gimena es que ella es una hija de pu**, lo cag*, pero cuando el tipo le mete los cuernos a la mina le dicen cornuda... Siempre es contra la mujer, la sociedad va siempre contra la mujer".

Mirtha Legrand (4)
Mirtha Legrand cuestion&oacute; el accionar de Gimena Accardi. Foto: captura de video/ El Trece.&nbsp;

Mirtha Legrand cuestionó el accionar de Gimena Accardi. Foto: captura de video/ El Trece.

Finalmente, la historia de amor entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez terminó de la peor manera. Según contaron en "Secretos Verdaderos", el actor tuvo un ataque de llanto en el camarín del teatro donde se encuentra realizando la obra "Rocky" que es un verdadero éxito y cuenta con un gran elenco.

Archivado en

Notas Relacionadas