La panelista de LAM opinó sobre las palabras de la diva de El Trece contra la actriz en medio de la separación con Nicolás Vázquez.

La separación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sigue siendo tema de conversación en los diferentes programas que cubren la farándula. En el último programa, Mirtha Legrand opinó fuertemente sobre la actitud de la actriz y señaló que dejó al actor como "un cornudo".

"En general, una infidelidad no se comenta. Esas cosas para mí no se explican. Creo que está mal que haya hablado porque lo hizo quedar a él como un cornudo. Perdón, fea palabra. Pero lo siento así", expresó específicamente la diva de El Trece sobre el escándalo del momento.

Lo cierto es que Yanina Latorre opinó sobre los dichos de la conductora y fue contundente: "Ella mil veces dijo que era cornuda y que Daniel Tinayre hacía lo que quería, que ella lo sabía, pero que siempre volvía a casa, ella lo dijo". Luego, agregó que "por qué puede ser cornuda ella y no puede ser cornudo un tipo, un poco machista".

Video: Yanina Latorre cuestionó a Mirtha Legrand Yanina Latorre cuestionó a Mirtha Legrand tras los dichos contra Gimena Accardi Luego, habló sobre la infidelidad de Gimena y subrayó que "a mí lo que me revienta del caso de Gimena es que ella es una hija de pu**, lo cag*, pero cuando el tipo le mete los cuernos a la mina le dicen cornuda... Siempre es contra la mujer, la sociedad va siempre contra la mujer".