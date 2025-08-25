Tamara Pettinato regresa a la televisión con un programa con tintes políticos. Es que en el ciclo entrevistará a diferentes candidatos de las próximas elecciones. Se llamará DAL (Decime algo lindo), en alusión a la frase que le decía Alberto Fernández en el video que se viralizó de ellos juntos en Casa Rosada tomando cerveza en plena pandemia.

No hubo quien no hablara sobre la vuelta de Pettinato a la TV y Yanina Latorre disparó una teoría en Sálvese quien pueda. "¿Qué va a hacer? Jugar con una copita a ver a quién se levanta. Primero, recordemos que cuando le pasó lo de Alberto no daba notas, no frenaba. Lo que pasa es que ahora la dio vuelta pero la frase no es feliz. La dijo el Presidente de los argentinos con voz de pajero", indicó.

Tamara Pettinato Bendita.jpg Tamara Pettinato Por qué vuelve Tamara Pettinato a la televisión "Vuelve a la televisión para joder a Beto Casella porque él no la quiso tener más en su panel. Ella criticó mucho a canal Nueve, es rarísimo, se toma todo en joda. Me parece un horror que se llame así el programa", expresó la conductora.