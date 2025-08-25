Las plantas comunes en casa que son tóxicas para tus mascotas

Las plantas decoran los hogares y alegran cualquier ambiente, pero también pueden convertirse en un riesgo silencioso para las mascotas y provocarles serios problemas de salud. Perros y gatos suelen sentirse atraídos por el olor y las hojas, y en su curiosidad llegan a morderlas sin que los dueños sospechen el daño que estas provocan en su organismo.

Las plantas más tóxicas Una de las más peligrosas es la Aglaonema, muy popular en interiores por su aspecto llamativo. Sin embargo, al ser ingerida por una mascota puede causar inflamación en la boca, dificultad para tragar y un malestar general que asusta a cualquier dueño. Lo que parece una simple planta ornamental se convierte en un problema inesperado.

aglaonema Estas plantas tienen efectos. La hiedra es otro ejemplo de riesgo en jardines y balcones. Su ingesta provoca irritación en la piel, picazón intensa y, en algunos casos, problemas respiratorios. Es un detalle que muchos pasan por alto porque la hiedra suele crecer de forma abundante y se ve inofensiva, aunque para los animales domésticos representa una amenaza real.

hiedra Las hortensias, tan presentes en patios y macetas, también figuran en la lista de las más dañinas. Su consumo ocasiona vómitos, dolor abdominal y trastornos digestivos que requieren atención veterinaria. La belleza de sus flores contrasta con el peligro que esconden para quienes conviven con perros o gatos curiosos.

El narciso, de apariencia delicada y colorida, encierra toxinas que afectan el sistema digestivo de los animales. Entre los síntomas aparecen vómitos, diarrea y cuadros de irritación que hacen necesario un control inmediato. Esta planta suele utilizarse mucho en decoraciones y jardines, lo que aumenta el riesgo de contacto con los animales.