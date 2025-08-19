El millonario monto que habría cobrado Mirtha Legrand por la publicidad que grabó a sus 98 años

La Chiqui sorprendió a todos con un llamativo video que se viralizó en las últimas horas y dieron a conocer el pago que habría recibido.

Mirtha Legrand se volvió viral luego de que en la televisión salió por primera vez la publicidad que grabó para una conocida marca de combustibles que tiene estaciones de servicio en distintos puntos del país. Lo que se dio a conocer en las últimas horas fue el monto que habría cobrado la diva de El Trece.

"Está muy linda la noche, demos otra vuelta antes de dejarme en el hotel", expresó La Chiqui a su chofer en el video, quien le marcó que había que cargar combustible y fue allí donde ella comentó: "Seguí querido que te guío hasta la Shell".

Nahuel Saa (La Criti) informó en sus redes sociales el logro que podría obtener Mirtha por este clip y también el dinero que habría recibido: "Con 98 años, Mirtha Legrand podría entrar al libro de los Récord Guinness como la personalidad famosa más longeva en realizar una publicidad millonaria (se habla de más de 500 mil dólares)".

Video: la publicidad de Mirtha Legrand que se volvió tendencia Mirtha Legrand protagonizó una publicidad a sus 98 años y el video causó furor Los usuarios en las redes sociales no tardaron en dar su opinión al respecto sobre el video que la tiene a la histórica conductora como protagonista: "Te puede gustar o no, pero nadie puede negar que es una de las figuras más importantes del país", "Mis respetos y admiración, esta señora tiene casi 100 años!", "Quien pudiera tener 98, estar así de lúcido/a y poder darse el lujo de vivir así".