Mdz Show

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand se estremeció por el calvario que vivió Julieta Prandi y reveló la charla que tuvo con ella

La Chiqui abrió la mesaza hablando sobre la actriz luego de la condena a Claudio Contardi y fue contundente.

MDZ Show

La diva opinó sobre el caso de la artista. Foto: captura de video/ El Trece.

Mirtha Legrand compartió un nuevo programa en El Trece con una gran "mesaza" en la que estuvieron presentes Jey Mammón, Rocío Marengo, Silvia Fernández Barrio, Raúl Lavie y Juan Gil Navarro. Dentro de todos los temas que se hablaron, la condena a Claudio Contardi por abusar de Julieta Prandi no faltó y la conductora fue contundente con sus declaraciones.

En el incio de la charla, Mirtha confesó que llamó a la actriz para que sea una de las invitadas y recibió una respuesta negativa: "Me dijo que, por el momento, no... Después fue a otro programa de otro canal". Sin embargo, la diva de El Trece no se molestó por esto y subrayó que Julieta le envió mensajes: "Es muy amorosa, pero lo que ha sufrido, 19 años... Tremendo".

Mirtha Legrand de esta manera se suma a las figuras de la televisión que apoyaron a la actriz en este complejo momento y que le brindaron todo su apoyo a través de las redes sociales. Después de años de espera, Julieta encontró la justicia que buscaba hace años y sostuvo en sus declaraciones que la pena que le otorgó el tribunal a Claudio Contardi es ejemplar.

Mirtha Legrand habló sobre Julieta Prandi en su programa

El día jueves, Prandi dialogó con Ángel de Brito en LAM y allí dejó en claro que Claudio Contardi llegó en un momento a hacerle firmar un poder para que sea él el encargado de ir a los lugares de trabajo a cobrar el sueldo, algo que dejó sin palabras al conductor y a todas las panelistas del ciclo de América.

Mirtha habló sobre Julieta Prandi en el programa. Foto: captura de video YouTube/ El Trece.

En su publicación de Instagram, la actriz dejó en claro que "fui ausencia y fui la oscuridad. Silencio ardiendo de ansiedad. Hoy soy dueña del viento. Ya no tu presa ideal, ya no tu presa ideal. Ya no tu presa".

