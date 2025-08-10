El humorista visitó a Mirtha Legrand y allí se refirió a la polémica que se generó tras la desvinculación del actor en "La cena de los tontos".

En las últimas semanas, se generó un fuerte escándalo luego de que se conoció la noticia de la salida de Mike Amigorena de la exitosa obra de teatro "La cena de los tontos" que cuenta con la actuación de Laurita Fernández y Martín Bossi.

Tras este gran revuelo, Martín Bossi decidió romper el silencio y lo hizo nada más ni nada menos que en el programa de Mirtha Legrand. El actor y humorista fue consultado por la conductora y no dudó en responder para aclarar la polémica que se generó.

Mike Amigorena fue reemplazado por Gustavo Bermúdez, quien está llevando adelante el personaje que encarnaba su colega en el inicio de la obra. Bossi por su lado, dejó en claro que "Mike se fue por una decisión de la producción".

Martín Bossi habló sobre la polémica salida de Mike Amigorena En medio del escándalo: Martín Bossi habló sobre la salida de Mike Amigorena de la obra de teatro Martín opinó fuertemente contra los rumores de peleas que se generaron luego de que la noticia salió a la luz y fue contundente con sus declaraciones: "Él tuvo que ver con este éxito. No hubo conflictos, pero sabés bien que el escándalo vende".