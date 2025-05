Tras protagonizar el nuevo spot publicitario de Mendoza, Mike Amigorena habló en MDZ Radio: "La verdad que no tiene comparación con..."

En medio del furor por la nueva campaña publicitaria del gobierno de Mendoza para atraer al preciado turismo, en el programa Es un montón de MDZ Radio 105.5, Laureano Manson, Gianni Pierobon y Andrea Ginestar tuvieron la oportunidad de entrevistar al protagonista de este spot, el actor mendocino Mike Amigorena. Allí reveló algunos pormenores de su paso por la mencionada publicidad y contó detalles del éxito teatral con el que está arrasando en Buenos Aires.

Sobre su experiencia en el rodaje de Mendoza, Manso Destino, Mike expresó: "La verdad que no tiene comparación con otras producciones, por que tratándose de Mendoza, promocionar tu lugar, de promocionar un destino muy deseado por los argentinos y por la gente del extranjero que viene y quiere volver. Fue para mi un orgullo poder ser una especie de embajador y filmar con un equipo técnico, una producción increíble en los mejores lugares de Mendoza".

El periodista Gianni Pierobon le consultó: "¿Qué te pareció la idea?. Amigorena notablemente contento respondió: "Me encantó, ni bien me la propuso Ramiro, el director, junto con Yoyo, que es el director de la agencia, me proporcionaron el guion, me comentaron de que iba, como eran las escenas y ahí no más me entusiasmé y les dije que para mi es un orgullo poder representar a Mendoza".

Foto: Captura pantalla spot publicitario Mendoza, Manso Destino

El conductor del programa Laureano Manson, indagó acerca de la frecuencia con la que Mike viene a Mendoza. "Voy seguido, lo que pasa que cuando estoy haciendo teatro como en este caso, voy solo por tres días, entonces esos tres días me quedo con la familia, amigos, programas en casa, salvo algo muy puntual, la visita de alguna chacra, una bodega, ir a Potrerillos con mi madre que siempre nos encanta. Después no hago mucha vida social, soy nostálgico, me gusta la Mendoza de siempre", expuso el performer.

Mike Amigorena junto a Laurita Fernández y Martín Bossi, elenco de La cena de los tontos.

Foto: Archivo MDZ

Acerca de su espectáculo en el Teatro El Nacional Sancor Seguros con La cena de los tontos, Mike contó: "Con un éxito tremendo, somos la obra más vista nacionalmente, estamos re contentos pro que no es algo que suela pasar, por lo menos a mí, donde todas las funciones están llenas, y cuesta conseguir entradas". También agregó: "Es una obra que produce mucha risa, la gente sale chocha, se ríe, viste esas que si las querés hacer no te sale. Hay como 6 productores, es algo muy prometedor".

Respecto al trabajo actual de los artistas en plataformas, Mike Amigorena reflexionó que hoy no queda otra que adaptarte a cualquier nicho, "Ahora en plataformas trabajas dos meses y chau, eso va a generar otro circuito".