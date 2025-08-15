El video que revela cuál fue el origen de la rivalidad entre Julieta Prandi y Analía Franchín

En un conocido programa de chimentos de canal América, contaron cómo surgió el enfrentamiento que se reavivó entre Julieta Prandi y la panelista de Telefe.

La tensión entre Julieta Prandi y Analía Franchín quedó al descubierto tras un tenso intercambio en el programa A la Barbarossa (Telefe), donde la modelo reaccionó con indignación ante una pregunta de la panelista sobre la posible prisión domiciliaria de Claudio Contardi, su exmarido y padre de sus hijos.

Durante la entrevista, Franchín indagó: "Te quiero preguntar, ¿qué pensás de que le den, digo, es muy difícil también pararse, vos tenés hijos con él y él tiene hijos con otras, digo, es muy difícil pararse en ese lugar también de madre que hoy tiene una bebita de 20 días y en ese sentido, ¿vos estarías de acuerdo que él tenga la domiciliaria para paternar a esa nena?".

Tras la condena a Claudio Contardi se intensificó el tenso cruce entre la modelo y la panelista Prandi no ocultó su molestia en el tenso cruce que ya se había declarado y respondió: "Me cuesta responderte Analía porque siempre que te escucho, tu empatía para conmigo ha sido cero y sos la única en esa mesa que está preguntándome...". La panelista intentó justificarse: "Es que me pongo yo en la piel de esa bebita, de esa familia", pero la modelo replicó con dureza: "Tantos años de tanto horror, me sorprende de verdad que tu único interés es hablar de lo bien que lo defiende este nuevo abogado o de pobre la nueva esposa, la verdad".

El enfrentamiento escaló cuando Franchín insistió en que su pregunta se basaba en declaraciones del abogado de Contardi, a lo que Prandi estalló: "¿Querés que te diga lo que pienso de este ser nefasto? Incluso tuvo una bebida estratégicamente para tener este recurso. Hasta ese nivel, yo conozco de quién estoy hablando. Yo padecí veinte años. No al lugar que yo me tenga a poner a pensar en la otra familia". Finalmente, la panelista se disculpó en vivo y luego en Intrusos (América TV), admitiendo que su pregunta fue inoportuna.

En SQP contaron los detalles del origen del cruce entre Analía Franchín y Julieta Prandi El origen del encono entre Analía Franchín y Julieta Prandi. Video: SQP (América TV) Pero las diferencias entre ellas tienen raíces más profundas. En SQP (América TV) revelaron que Franchín había criticado a Prandi años atrás en LAM, cuestionando su actitud: "Para mí no es esa bebota, nenita, con cara de santa, ¡porque no!". Además, la acusó de buscar protagonismo y tener conflictos con Soledad Fandiño, e incluso se burló de un episodio en el que la modelo lloró tras una cámara oculta. Yanina Latorre recordó que Analía también había subestimado la relación de Julieta con Emanuel Ortega, pronosticando que duraría apenas tres meses, el tiempo demostró que estaba equivocada ya que llevan cinco años juntos.