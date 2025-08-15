El particular detalle que remarcaron del ex de Julieta Prandi

Finalmente se hizo se justicia para Julieta Prandi. Tras años de denuncias y presentaciones, y tras un breve juicio, en los últimos días, Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión, en primera instancia. Mucho se habla de lo que pasó y una de las que opinó fue la doctora Mariana Gallego.

En Sálvese quien pueda, la letrada remarcó un particular detalle de lo que pasó en la Justicia. "Es bastante sorprendente enfrentarse a un debate oral sin un abogado particular. Tampoco ofreció testigos de concepto, que son los que, simplemente, van a decir ‘este tipo era bueno y tenía una buena familia’. ¡Es rarísimo!", comenzó diciendo.

Y continuó: "Otro tema es que estaba muy solo, es rarísimo que él, una persona acusada de un delito de este estilo, no tenga ninguna contención familiar. Ni siquiera su hijo mayor".

Fue ahí que Yanina Latorre aportó: "Los hijos que él tiene con Julieta le tienen miedo, igual que Prandi, y pienso que su hijo mayor, que lo tuvo con otra mujer, no debe querer quedar pegado con esto. No es fácil. Ella dice que se fue el día que vio en los ojos de su hijo mayor el mismo pánico que sentía ella, sin nada".

julieta prandi Julieta Prandi ¿Qué dijo Julieta Prandi tras la condena a su ex? "Me costaba tanto imaginarme el final del túnel. Desde aquella primera vez que me animé a denunciar y me senté a declarar frente a una máquina de escribir los detalles inenarrables a los que era sometida en mi propia casa hasta el día de hoy, pasaron cinco años", escribió en Instagram