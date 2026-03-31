La serie policial de Netflix que muchos dejaron pasar y hoy merece una segunda oportunidad

Con una exinspectora marcada por la culpa y un caso que vuelve del pasado, esta serie de Netflix es una joya policial que muchos dejaron pasar.

La serie sigue a una antigua investigadora que vuelve al trabajo justo cuando un viejo caso parece activarse otra vez.

Dentro del catálogo de Netflix hay series que no hicieron tanto ruido como otras, pero que todavía conservan un atractivo especial. Esta serie británica entra bien en ese grupo: no suele aparecer entre las recomendaciones más repetidas, aunque tiene todos los elementos para enganchar a quienes buscan un policial oscuro, con una protagonista compleja y un misterio que se vuelve cada vez más incómodo.

La historia arranca con una antigua detective que vuelve a trabajar después de una crisis personal. Su regreso coincide con la reaparición de un caso ligado a un asesino en serie, y esa conexión empieza a abrir una trama atravesada por sospechas, recuerdos confusos y una investigación que no avanza nunca de manera limpia. Desde el comienzo, la serie deja en claro que no se apoya solo en el crimen, sino también en el desgaste emocional de su protagonista.

image Disponible en Netflix, la serie combina crimen, misterio y un costado psicológico que la vuelve más inquietante que el policial clásico. Netflix Uno de sus puntos más fuertes está en ese cruce entre policial y thriller psicológico. La investigación funciona como motor, pero la tensión real aparece en la fragilidad de la mujer que lleva el caso, una figura marcada por la bronca, la culpa y episodios de pérdida de memoria que vuelven todo todavía más inquietante.

Esa inestabilidad le da a la serie un tono distinto, menos mecánico y mucho más turbio que el de otras producciones del género.

También ayuda el clima que construye. Lejos de buscar golpes de efecto permanentes, la serie trabaja con una sensación de amenaza sostenida, con diálogos cargados de tensión y una investigación que se enreda cada vez más a medida que aparecen nuevos vínculos y viejas heridas. Por eso funciona mejor desde la atmósfera que desde el impacto inmediato.