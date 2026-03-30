Artemis II: quiénes son los astronautas elegidos por la NASA para el regreso a la Luna

La misión Artemis II reunirá a cuatro astronautas con trayectorias diversas que protagonizarán el próximo gran viaje lunar. La nueva misión de la NASA marca un cambio generacional respecto al histórico programa Programa Apolo ya que apuesta por una representación más amplia y diversa. Una misión que no aterrizará, pero llevará a la humanidad más lejos en el espacio que nunca.

Ninguno de los cuatro tripulantes había nacido durante la era Apolo. Aunque no aterrizarán ni orbitarán la Luna , su recorrido de ida y vuelta los llevará a una distancia récord , ofreciendo vistas inéditas de la cara oculta del satélite.

El comandante de la misión es Reid Wiseman , un capitán retirado de la Marina de 50 años. Con experiencia previa en la Estación Espacial Internacional, donde permaneció más de cinco meses en 2014, fue seleccionado para liderar esta misión clave.

Victor Glover , también capitán de la Marina y expiloto de combate, será el piloto de la misión. A sus 49 años, destaca por ser uno de los pocos astronautas afroamericanos de la NASA y considera su participación como una oportunidad para generar impacto positivo. Además, cuenta con experiencia en una misión tripulada de SpaceX hacia la Estación Espacial Internacional.

El cohete SLS y la nave Orión forman parte del programa Artemis para el regreso humano a la Luna.

Christina Koch , ingeniera eléctrica de 47 años, será especialista de misión. Su trayectoria incluye el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer, con 328 días en el espacio. Participó en la primera caminata espacial exclusivamente femenina en 2019 y su presencia simboliza un avance histórico más que un logro individual, reflejando el momento en el que las mujeres pueden formar parte de misiones lunares.

El cuarto integrante es Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense. A sus 50 años, debutará en el espacio en esta misión, convirtiéndose en el primer canadiense en viajar hacia la Luna.

Qué dicen los astronautas sobre la misión

Las declaraciones de la tripulación reflejan tanto entusiasmo como conciencia del desafío. Wiseman destacó la magnitud de la oportunidad al afirmar que muy pocas personas en el mundo pueden realizar este viaje, mientras que Glover considera su participación “una bendición y un privilegio”.

Koch, por su parte, subrayó el valor histórico del momento, enfocándose en el avance colectivo más que en lo personal, "se trata de celebrar el hecho de que hemos llegado a este punto de la historia". Hansen, en tanto, reconoció la complejidad de la misión al comprender mejor la dificultad de llegar a la Luna, aunque aseguró no sentir una presión abrumadora.