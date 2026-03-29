Misión Artemis II: cuándo será el regreso a la Luna tras 50 años y cómo verlo en vivo desde Argentina

El próximo miércoles 1 de abril, cuatro astronautas despegarán desde Florida para orbitar el satélite terrestre.

La NASA está a las puertas de un hito histórico que marcará el siglo XXI. Este miércoles 1 de abril de 2026, la agencia espacial estadounidense lanzará Artemis II, la primera misión tripulada que viajará a las inmediaciones de la Luna desde la finalización del programa Apolo. El despegue se llevará a cabo desde el emblemático Centro Espacial Kennedy, en Florida, con una ventana de lanzamiento que se abrirá a las 19:24 (hora de Buenos Aires).

A bordo del colosal cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), viajarán cuatro protagonistas de la nueva era espacial: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch (todos de la NASA) y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

El desafío técnico: Probar la vida en la nave Orion Más allá del simbolismo de volver a territorio lunar, Artemis II tiene un objetivo técnico crítico. Durante los 10 días que durará la travesía, será la primera vez que los sistemas de soporte vital de la nave Orion se pongan a prueba con seres humanos a bordo.

Esta validación es el paso obligatorio para garantizar la seguridad de las futuras misiones que, en los próximos años, buscarán que el hombre (y la primera mujer) vuelvan a caminar sobre la superficie de la Luna.

Artemis El cohete SLS y la nave Orión forman parte del programa Artemis para el regreso humano a la Luna. EFE Récord histórico: Superando al Apolo 13 Si el cronograma se cumple según lo previsto, el lunes 6 de abril se vivirá uno de los momentos más emocionantes de la misión. La tripulación de Artemis II superará el récord de distancia máxima desde la Tierra alcanzada por humanos, una marca de 400.171 kilómetros establecida por la accidentada pero heroica misión Apolo 13 hace más de 50 años.