Artemis II despega este miércoles: conocé a qué hora y en dónde ver el despegue de la nueva misión lunar de la NASA

La misión Artemis II marcará el regreso de una tripulación humana a la órbita lunar después de más de 50 años. Conocé a qué hora ver el despegue en Argentina.

Después de más de medio siglo sin una misión tripulada rumbo a la Luna, la NASA se prepara para abrir un nuevo capítulo en la exploración espacial. Artemis II será el primer vuelo con astronautas del programa Artemis y, aunque no incluirá un alunizaje, sí llevará a cuatro tripulantes a rodear la Luna antes de regresar a la Tierra. Será, en los hechos, el retorno humano al entorno lunar desde los tiempos de Apolo.

El despegue está previsto para este miércoles 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. La agencia espacial estadounidense fijó la hora objetivo para las 18:24 del este de Estados Unidos, lo que equivale a las 19:24 en Argentina. Además, aclaró que se trata de una ventana de lanzamiento de dos horas y que, si surge algún inconveniente técnico o meteorológico, existen nuevas oportunidades de intento hasta el 6 de abril.

Para seguir el lanzamiento desde Argentina no hará falta pagar ni registrarse. La cobertura oficial podrá verse en el canal de YouTube de la NASA, en NASA+ y también a través de NASA TV en el sitio web de la agencia. En paralelo, la NASA difundirá actualizaciones e imágenes en sus canales oficiales y redes sociales.

La trayectoria de Artemis II 380.000 kilómetros de espacio vacío. Cuatro astronautas. Una nave espacial. Y el coraje de ir donde la humanidad no se ha aventurado en medio siglo. NASA/JSC/Kel Elkins (Science and Technology Corporation) Ernie Wright (USRA) ORCID A qué hora será el lanzamiento en Argentina Habrá, además, una transmisión específica en español. La programación en vivo de la NASA indica que este 1 de abril la cobertura general del lanzamiento comenzará a las 12:50 del horario del este de Estados Unidos, mientras que la transmisión oficial en español está anunciada para las 16:45 de ese mismo huso. Trasladado a la hora argentina, eso significa que la cobertura en español empezará a las 17:45 y que el momento clave del despegue llegará a las 19:24, siempre que no haya cambios de último momento.

La transmisión no se limitará al instante en que el cohete abandone la plataforma. La NASA anticipó que mostrará los preparativos en la base, las tareas previas al lanzamiento, el trabajo de los equipos de control y, ya en vuelo, parte de las primeras etapas de la misión. También mantendrá cobertura en tiempo real durante el viaje y prevé enlaces en vivo con la tripulación a lo largo de los días siguientes.