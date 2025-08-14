El psiquiatra de Julieta Prandi fulminó a Claudio Contardi: qué dijo

Este jueves, el ex de Julieta Prandi fue trasladado a la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero, ubicada en La Plata.

El miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi, exmarido de la modelo y conductora Julieta Prandi, a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género.

En las últimas horas, Rafael Herrera Milano, psiquiatra de Prandi, habló sobre el calvario que sufrió la modelo entre 2015 y 2018. “Fue un calvario. La empecé a atender en 2022 y pensaba: ‘¿Cómo puede ser que toleró lo que toleró y esté viva?”, manifestó, en diálogo con Radio La Red.

A su vez, Milano apuntó fuertemente contra Contardi. “No creo que esté muy alejado de los cuadros psicopáticos, pero no lo puedo asegurar porque no se sometió a pericias”, mencionó.

Sin embargo, a pesar de que el miércoles fue un día bisagra, el psiquiatra indicó que esto aún no terminó. “No hay que dejar de destacar que el trauma no termina cuando cesa la violencia, sigue vivo en la memoria, en el cuerpo y en cada instante de silencio de la persona que fue traumatizada”, señaló. Por último, habló sobre la salud mental de su paciente y explicó: “En su estado anímico es un avance, pero hay que seguir”.