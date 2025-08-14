La defensa de Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi, pidió la domiciliaria: cuáles son los motivos

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana sentenció a Claudio Contardi, exmarido de Prandi, a 19 años de cárcel por abuso sexual agravado.

El miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi, exmarido de la modelo y conductora Julieta Prandi, a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género.

En las últimas horas, el abogado de Contardi, Fernando Sicilia, presentó ante la Justicia un hábeas corpus con el objetivo de solicitar la prisión domiciliaria con tobillera electrónica para su cliente.

Cuáles son los motivos del pedido “Nunca se quiso profugar y, además, tiene circunstancias personales como la hija y la salud de la mujer que atender”, indicó Sicilia, en diálogo con TN, sobre los motivos por lo cuales pidió la prisión domiciliaria.

el pedido de la defensa de Claudio Contardi “La tobillera electrónica tiene un sistema por el cual el Servicio Penitenciario le da aviso a la comisaría, en segundo lugar estaría en un barrio cerrado y en tercer lugar, en el último tiempo no tuvo ningún tipo de contacto con la denunciante”, agregó el letrado.