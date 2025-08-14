"Comió guiso y lloró toda la noche": así fueron las primeras horas de Claudio Contardi tras las rejas

Este jueves, Claudio Contardi fue trasladado a la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero, donde cumplirá su condena tras la denuncia de su ex, Julieta Prandi.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi, exmarido de la modelo y conductora Julieta Prandi, a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género.

Tras confirmarse la condena, el exempresario fue trasladado a la DDI de Campana, donde se llevó a cabo la extracción de sangre para incorporarlo al Registro de Violadores. Durante el procedimiento, según informó TN, Contardi “lloró mucho y repetía una y otra vez: ‘Me hicieron una cama, me robaron plata'”.

Cómo pasó la noche Claudio Contardi Cerca de las 5 de la tarde del miércoles, el exempresario fue trasladado a una comisaría en Matheu, ubicada en la localidad bonaerense de Escobar, donde están alojados detenidos por delitos sexuales.

“Lo alimentó la misma Policía y algunos presos le convidaron comida. Comió guiso. Estuvo llorando toda la noche con la mirada perdida”, detalló Clarín.