"Comió guiso y lloró toda la noche": así fueron las primeras horas de Claudio Contardi tras las rejas
Este jueves, Claudio Contardi fue trasladado a la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero, donde cumplirá su condena tras la denuncia de su ex, Julieta Prandi.
El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi, exmarido de la modelo y conductora Julieta Prandi, a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género.
Tras confirmarse la condena, el exempresario fue trasladado a la DDI de Campana, donde se llevó a cabo la extracción de sangre para incorporarlo al Registro de Violadores. Durante el procedimiento, según informó TN, Contardi “lloró mucho y repetía una y otra vez: ‘Me hicieron una cama, me robaron plata'”.
Cómo pasó la noche Claudio Contardi
Cerca de las 5 de la tarde del miércoles, el exempresario fue trasladado a una comisaría en Matheu, ubicada en la localidad bonaerense de Escobar, donde están alojados detenidos por delitos sexuales.
“Lo alimentó la misma Policía y algunos presos le convidaron comida. Comió guiso. Estuvo llorando toda la noche con la mirada perdida”, detalló Clarín.
Este jueves, por la madrugada, el ex de la modelo fue trasladado a la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero, ubicada en La Plata. Según trascendió, allí se encuentran detenidos los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años que fue asesinado a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, en 2020.