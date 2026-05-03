A 34 años de su paso por Mendoza: ¿qué es de la vida de Monzer al-Kassar?

Pasaron 34 años desde que el escándalo de Monzer al-Kassar estalló en Mendoza . En mayo de 1992, uno de los traficantes de armas más famosos del mundo juró como ciudadano argentino en un juzgado mendocino y, semanas después, fue expulsado del país en medio de un gran escándalo. Hoy, a más de tres décadas de aquel episodio, surge la pregunta que muchos se hacen.

Monzer al-Kassar (nacido en 1945 en Yabrud o Nabek, Siria) proviene de una familia acomodada. Apodado el “Príncipe de Marbella”, se convirtió en uno de los traficantes de armas más prolíficos del planeta.

Durante décadas operó violando embargos internacionales, suministrando armas a Croacia, Bosnia, Somalia, Irak, Irán y diversos grupos armados. Estuvo vinculado al escándalo Irán-Contra, al secuestro del Achille Lauro y acumuló condenas por narcotráfico en Europa.

El trámite de ciudadanía fue altamente irregular. El expediente se inició el 31 de diciembre de 1991 —un día feriado e inhábil judicial—, cuando los tribunales no funcionaban normalmente. Ese día, Raghdaa Habbal presentó la solicitud de naturalización ante el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, a cargo del juez Gerardo Walter Rodríguez.

A pesar de las irregularidades (domicilio falso, declaración jurada con información falsa sobre sus antecedentes y trámite iniciado en día inhábil), el proceso se resolvió en tiempo récord. El 2 o 3 de abril de 1992, Al-Kassar y su esposa prestaron juramento y obtuvieron la carta de ciudadanía argentina.

Monzer al-Kassar - Gentileza

Exactamente hace 34 años, en mayo de 1992, el escándalo estalló cuando se conocieron sus antecedentes internacionales por tráfico de armas y drogas. El gobierno de Menem declaró nula la ciudadanía por falsedad y ordenó la expulsión inmediata de toda la familia. Raghdaa y los hijos fueron detenidos brevemente antes de abandonar el país.

En Mendoza, Al-Kassar y su esposa fueron defendidos por los abogados Carlos Varela Álvarez y Diego Jorge Lavado, profesionales vinculados a causas de derechos humanos.

Vínculo con el Yomagate

El Yomagate (1991-1995) fue uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno de Carlos Menem. Se investigaba una presunta red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que ingresaba dólares de procedencia ilícita a Argentina mediante valijas diplomáticas, maletines de funcionarios y cuentas bancarias en el exterior. La causa fue instruida por la jueza federal María Servini de Cubría.

Los principales imputados fueron Amira Yoma (cuñada del presidente y jefa de Audiencias), su hermano Emir Yoma, el entonces esposo de Amira Ibrahim al-Ibrahim (director de la Aduana de Ezeiza) y el puntero peronista Mario Caserta.

Monzer al-Kassar era amigo personal de la familia Yoma desde Siria. Se lo sospechaba de actuar como facilitador o intermediario en la red de lavado, aprovechando sus contactos en el mundo de las finanzas offshore, el narcotráfico y el tráfico de armas. Amira Yoma reconoció públicamente haberlo ayudado a obtener la ciudadanía argentina y haberlo recibido en la Casa Rosada.

Amira Yoma fue defendida por el abogado Mariano Cúneo Libarona y resultó sobreseída en 1994, al igual que la mayoría de los involucrados. Solo Mario Caserta recibió una condena menor años después. En el marco del escándalo, la jueza Servini intentó censurar al humorista Tato Bores por un sketch televisivo que aludía al caso, generando un fuerte rechazo público.

¿Qué es de su vida hoy?

En 2007 fue detenido en España por la DEA en la “Operation Legacy”. Condenado en Nueva York a 30 años de cárcel por conspirar para vender armas pesadas a las FARC con el fin de matar estadounidenses.

Monzer al-Kassar - Gentileza

Hoy, con 80 años, cumple su condena en el United States Penitentiary, Florence High (Colorado). Su liberación está prevista recién para 2032, cuando tenga 87 años. Todas sus apelaciones y pedidos de liberación humanitaria han sido rechazados.

Desde la prisión, su familia mantiene activa la página de Facebook “Free the innocent Monzer Al Kassar”, donde sigue proclamando su inocencia.

Treinta y cuatro años después, el hombre que consiguió la ciudadanía argentina iniciando el trámite un 31 de diciembre feriado, con domicilio falso y antecedentes ocultos, hoy languidece en una celda de máxima seguridad en Estados Unidos.

La misma Justicia argentina que fue ciega y complaciente en 1992 para apañar al poder menemista, tardó casi 20 años en condenarlo por falsedad ideológica. Rápida para los amigos del poder, lenta para la verdad.

De tomar café en la Casa Rosada a suplicar libertad desde una prisión estadounidense. Al final, el “Príncipe de Marbella” no cayó por la justicia argentina… cayó a pesar de ella.

Y después nos preguntamos por qué los argentinos descreemos de la justicia.