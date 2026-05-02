Bodegas mendocinas participaron de un importante evento en Miami para insertarse en el mercado estadounidense

Una delegación conformada por bodegas de Mendoza participó en una misión comercial en Miami , Estados Unidos, la cual se extendió del 27 al 30 de abril. La iniciativa fue organizada por ProMendoza con el objetivo de fortalecer la presencia del vino mendocino en el país norteamericano, uno de los mercados más competitivos del mundo.

El eje principal de la agenda fue la participación en Vinexpo Americas , uno de los encuentros más importantes del continente para la industria vitivinícola y de bebidas espirituosas. Allí, las empresas mendocinas mantuvieron reuniones con compradores, importadores y referentes del sector en busca de nuevas oportunidades comerciales.

De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales, durante la feria cada una de las bodegas contó con una agenda previamente organizada que les permitió concretar hasta 20 encuentros con potenciales importadores. En ese sentido, desde ProMendoza señalaron que el objetivo fue ampliar redes de negocios, fortalecer vínculos comerciales y detectar nuevos distribuidores con alcance regional y nacional dentro de Estados Unidos.

En paralelo a Vinexpo, la agenda incluyó una presentación y degustación de vinos en las oficinas de Greystone Partners Inc. ante clientes de la importadora. También hubo actividades en el restaurante Carlyle, orientadas al canal gastronómico, y visitas a la cadena Mega Liquors para analizar el segmento de ventas minoristas en Miami.

Bodegas de Mendoza en Vinexpo Miami La agenda de las bodegas incluyó su participación en Vinexpo Miami, degustaciones y reuniones con potenciales clientes. Gobierno de Mendoza

Durante las jornadas también se trabajó sobre el funcionamiento del denominado “three-tier system”, el esquema que regula la comercialización de vinos en Estados Unidos a través de importadores, distribuidores y puntos de venta. Desde ProMendoza remarcaron que ese análisis permitió a las empresas de Mendoza comprender mejor la dinámica comercial y detectar oportunidades concretas.

La misión también incluyó recorridos por centros logísticos y experiencias vinculadas a los canales on trade y off trade, donde las bodegas pudieron presentar sus productos y conocer de primera mano las tendencias de consumo en Miami.

“Este tipo de acciones refuerzan el posicionamiento del vino mendocino en mercados estratégicos y generan oportunidades concretas para nuestras bodegas”, señalaron desde ProMendoza sobre la participación en Vinexpo.

Qué bodegas formaron parte de la misión

La comitiva estuvo integrada por las bodegas A16, Los Haroldos, Finca Agostino, Andes Growers, Mi Terruño, Domiciano, Goyenechea, Jasmine Monet y Ricominciare Family Winery. La misión fue encabezada por la presidenta de ProMendoza, Patricia Giménez, junto al responsable del área de vinos, Javier Rojas.