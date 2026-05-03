Godoy Cruz: una pareja fue detenida luego de intentar escapar de la policía

Tanto el hombre como la mujer contaban con antecedentes. La pareja transportaba un cuchillo entre sus prendas e intentó una fuga cuando los agentes trataron de identificarlos.

En la noche del sábado, dos personas fueron aprehendidas en Godoy Cruz tras un intento de evadir a la policía en las inmediaciones de una obra en construcción. Cerca de las 23 horas, en la calle 20 de Junio al 401, efectivos que patrullaban la zona detectaron a una pareja caminando en actitud sospechosa; tras intentar identificarlos, ambos emprendieron fuga, pero fueron interceptados a las pocas cuadras.

La pareja estaba conformada por un hombre de 40 años y una mujer de 32, los cuales luego de ser alcanzados fueron sometidos a una requisa por parte de los agentes.

En la misma, los efectivos secuestraron un arma punzocortante, tipo cuchillo, que el hombre llevaba entre sus prendas. Posteriormente, se constató que ambos registraban antecedentes: el hombre estuvo privado de su libertad entre 2005 y 2009, mientras que la mujer fue detenida en 2015.