Cómo será la recolección de residuos en Godoy Cruz durante el fin de semana largo

En el marco del feriado nacional por el Día del Trabajador, la Municipalidad de Godoy Cruz informó que este viernes 1 de mayo no habrá recolección de residuos en el departamento. La medida impactará en el esquema habitual del servicio durante el fin de semana largo.

La suspensión responde al carácter inamovible de la fecha y busca garantizar el descanso del personal afectado a estas tareas. En este sentido, las autoridades solicitaron la colaboración de los vecinos para evitar la acumulación de basura en la vía pública.

Asimismo, se aclaró que las dependencias administrativas permanecerán cerradas durante la jornada, aunque se mantendrán guardias activas para asegurar la prestación de los servicios esenciales.

El esquema de recolección se verá interrumpido el viernes por el feriado y continuará sin servicio el sábado, jornada en la que habitualmente no hay recolección en Godoy Cruz .

De esta manera, el cronograma quedará de la siguiente forma: el viernes 1 de mayo no habrá recolección por el feriado, el sábado 2 tampoco habrá servicio por tratarse de un día habitual sin actividad, y el domingo 3 se retomará la recolección con normalidad a partir de las 21.

Desde la comuna recordaron la importancia de respetar el sistema de separación en origen, una práctica clave para optimizar el funcionamiento de la planta de clasificación. En este sentido, los residuos secos —como papel, cartón, plástico, vidrio y metal— se recolectan únicamente los jueves. Debido a que el feriado cae viernes, se recomienda conservarlos en el hogar hasta el próximo día de recolección o acercarlos a los Puntos Limpios habilitados.

Recomendaciones para vecinos de Godoy Cruz

Por otra parte, los residuos húmedos —principalmente restos orgánicos— deberán sacarse el domingo 3 de mayo a partir de las 21, cuando el servicio vuelva a operar con normalidad.

Finalmente, desde el municipio insistieron en que el cumplimiento de los horarios y la correcta separación son fundamentales para evitar focos de contaminación y mejorar la gestión ambiental en el departamento.